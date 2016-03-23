Türkiye ve Belçika'ya aramaları bedava yaptı

Ücretsiz görüşmeleri sadece sabit hatlara yapabiliyorsunuz. Cep telefonlarını aramaya çalıştığınızda Google yine kullanıcılardan ücret talep ediyor.

Google Hangouts ile herhangi bir sabit numarayı dilediğiniz yerden bedava arayabilmeniz mümkün. Whatsapp'ta da internet olduğu sürece görüşme bedava olsa da, sadece Whatsapp aboneleri arasında görüşme sağlanabiliyor; ancak Hangouts'un bu özelliği sayesinde herhangi bir sabit numarayı bedava aramak mümkün.

Bununla beraber Google, ayrıca Google Now kartlarında hükümetin oluşturduğu kriz merkezine nasıl ulaşılabileceği ile alakalı bazı bilgilere de yer verildi.