Türkiye ve Belçika'ya aramaları bedava yaptı

Google, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün itibariyle Hangouts veya Google Voice üzerinden yapılan 'sabit telefon' aramalarını bedava yaptığını duyurdu.
Hangouts'un iOS, Android veya masaüstü sürümü aracılığı ile haber alma özgürlüğü adına ücretsiz aramalar yapabilmek mümkün.
Hangouts'un iOS, Android veya masaüstü sürümü aracılığı ile haber alma özgürlüğü adına ücretsiz aramalar yapabilmek mümkün.
Bununla beraber Google, ayrıca Google Now kartlarında hükümetin oluşturduğu kriz merkezine nasıl ulaşılabileceği ile alakalı bazı bilgilere de yer verildi.
CEP TELEFONLARI DAHİL DEĞİL
CEP TELEFONLARI DAHİL DEĞİL
Ücretsiz görüşmeleri sadece sabit hatlara yapabiliyorsunuz. Cep telefonlarını aramaya çalıştığınızda Google yine kullanıcılardan ücret talep ediyor.
Google Hangouts ile herhangi bir sabit numarayı dilediğiniz yerden bedava arayabilmeniz mümkün. Whatsapp'ta da internet olduğu sürece görüşme bedava olsa da, sadece Whatsapp aboneleri arasında görüşme sağlanabiliyor; ancak Hangouts'un bu özelliği sayesinde herhangi bir sabit numarayı bedava aramak mümkün.