Twitter 10 yaşında

Twitter günümüzde toplumsal olaylardan, siyaset dünyasına, spor dünyasına kadar geniş yelpazeyi içinde bulundurmuş ve gerçekleşen olaylarda büyük aracılık sağlamıştır. Arap baharında Twitter’ın etkisi bir ’Super bowl’ müsabakasında atılan 24.8 milyon tweet, Twitter’ın ne kadar etkin olduğunu göstermiştir.

Mikroblog devi teknoloji dünyasına da bir çok yeniliğe imza atmıştır. Geçtiğimiz yıl kullanıcılarına sunmuş olduğu Periscope, yer ve zaman kavramını ortadan kaldırarak kullanıcılara canlı yayın yapmalarına imkan sağlarken aynı zamanda dünyayı kasıp kavuran Vine gibi kısa süreli video çekim imkanını da bünyesinde bulundurmaktadır.

Twiter, hisse senetlerinde değer kaybetmesine ve CEO’su Dick Costolo istifaya sürüklemesine neden olacak olaylar yaşasa da 2015 yılı rakamlarına göre Twitter’ın değeri 2.2 milyar dolar seviyelerinde. Gelir ise 500 milyon dolar seviyelerindedir. Her geçen gün kendini geliştirmeye devam eden Twitter sosyal medyanın temel yapıtaşlarından biri olmaya tam gaz devam ediyor.





DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Kullanıcılarına bugün gönderdiği ’Bunu sensiz başaramazdık!’ mesajıyla 10. yılını kutlayan dev mikroblog ağı, yıl dönümü mesajında şu sözlere yer verdi:

"’On yıl önce bugün, her şey tek bir Tweetle başladı. Her gün, milyonlarca insan en çok önem verdiği şeylerle ilgili bağlantı kuruyor ve dünya çapındaki etkimiz hayallerimizin ötesine ulaştı. oğum günümüzde, Twitter’ın bugünlere gelmesini sağladığın ve yarınımızı şekillendirdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Nice on yıllara"

Twitter, 2006 yılında kurucusu Jack Dorsey’in ilk tweetiyle başladığı 10 yıllık sosyal medya serüveninde bir çok yeniliği de beraberinde getirdi. Twitter, 25 Nisan 2011 itibariyle de Türkçe olarak kullanılabilir hale gelmiştir.