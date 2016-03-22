Twitter 10 yıldır tek kuruş vergi ödemedi

İngiltere, vergi incelemesine tabi tuttuğu Google'a dava açtı ve 130 milyon poundluk bir ödemede anlaşıldı. 2014'te 4 bin 372 pound ile bir öğretmenden daha az vergi ödeyen Facebook'un da rahatı 1 Nisan'da bozulacak ve milyonlarca poundluk vergi ödeyecek. Fransa da Google'a dava açarak şirketten 1.6 milyar euro talep etti.

KPMG Vergi Bölümü Başkanı Abdülkadir Kahraman, Türkiye'nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkelerin uzun süredir teknoloji şirketlerine baskı yaptığını belirtti. "Dijital ekonominin vergilendirilmesiyle ilgili itirazlar var" diyen Kahraman şöyle devam etti: "Bu şirketlerin beyni genel merkezde ancak değer nerede yaratılıyorsa, yani reklam geliri nereden geliyorsa orada vergi ödemeleri isteniyor."

TÜRKİYE'DE EN POPÜLER 2'NCİ AĞ

Vergi ödememek için ofis açmadığı belirtilen Twitter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar da dahil olmak üzere devletin üst kademelerinden gelen "ofis açın" çağrılarına olumlu yanıt vermedi. Türkiye'de nüfusun yüzde 17'si yani 6.5 milyon kişi aktif kullanıcı. Facebook'un ardından ikinci en popüler ağ durumunda. Twitter'a 1 Haziran-31 Aralık 2015 döneminde gelen "hesap dondurma taleplerinin" yüzde 72'si Türkiye kaynaklı.

Amerikalı yazılımcı Jack Dorsey, 10 yıl önce bugün yeni bir sosyal ağ kurdu ve ilk tweetini attı. Twitter'ı kullanıma açan Dorsey aradan geçen 10 yılda sadece Türkiye'de milyonlarca dolarlık reklam geliri elde etti ancak tek kuruş vergi ödemedi. Vergiden kaçmak için Türkiye'de ofis açmayan firma, bu yöndeki çağrıları da kulak ardı ediyor. Durum, diğer ülkelerde de farklı değil. OECD ve G20, bir eylem planı hazırlayarak dijital ekonominin vergilendirilmesi için harekete geçti. İlk hareke geçen ise İngiltere oldu.