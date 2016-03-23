Twitter’da harf sınırlaması kalkacak mı?

NBC’nin "Today" şovundaki bir röportajda Dorsey, insanların yazılarının ne kadar uzun olabileceğini belirten 140 karakter limitinin, söylentilere rağmen sabit kalacağını söyledi.

Bu açıklama, Twitter’ ın limiti 10.000 karaktere (yaklaşık 2000 kelime) çıkartacağına yönelik söylentileri ortadan kaldırmış oluyor. Ocak ayında Dorsey, Twitter’da yeni bir akım olan, karakter limitini aşmak için yazıların ekran görüntülerinin paylaşılması hareketine cevap olarak, bir yazının resminin "gerçekten yazı olsaydı" ne olacağını sorduğu bir tweet yayınlamıştı ve bu da söylentileri güçlendirmişti.

Öte yandan Twitter’ın bu kararının değişip değişmeyeceği ise kesin değil.