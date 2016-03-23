Üç boyutlu yerli atılım

PANKEK BİLE YAPIYOR





3D yazıcıların aksine makineyi bir kol yardımıyla kendiniz kontrol edebiliyorsunuz. Erkal, projesi hakkında ise şu bilgileri verdi: “Çeşitli çalışmalar sonucunda istenilen programla tıpkı bir 3D yazıcı gibi istenilen şekilde pankek elde etmek mümkün. 'Pankek Printer', bilgisayar kontrolüyle ızgara yüzeyine pankek çizen bir buluş. Kullanımı ise çok kolay. Haznesine eklediğiniz pankek karışımını taşıyan sistem, komutlarınıza göre ızgara üzerinde gezerek çizim yapıyor.”







LEGO'DAN ESİNLENDİ NASA, astronotlarını beslemenin daha iyi yollarını araştırırken 3D yazılmış yemek teknolojisini de geliştirmesiyle pizza, çikolata, dondurma gibi gıdaların 3D ile üretimi gündeme geldi. Bu teknolojiyi fırsata çevirmeye başlayan Türk mucitler de giderek artıyor. Son olarak geçen hafta İzmir'deki Türkiye İnovasyon Haftası etkinliğinde Türk mucit Umut Erkal'ın tasarladığı pankek makinesi dikkat çekti. Makine tasarımı tıpkı bir 3D yazıcı gibi görünsede yaptığı işle ortaya bir yiyecek çıkarması ziyaretçilerin ilgisini arttırdı.3D yazıcıların aksine makineyi bir kol yardımıyla kendiniz kontrol edebiliyorsunuz. Erkal, projesi hakkında ise şu bilgileri verdi: “Çeşitli çalışmalar sonucunda istenilen programla tıpkı bir 3D yazıcı gibi istenilen şekilde pankek elde etmek mümkün. 'Pankek Printer', bilgisayar kontrolüyle ızgara yüzeyine pankek çizen bir buluş. Kullanımı ise çok kolay. Haznesine eklediğiniz pankek karışımını taşıyan sistem, komutlarınıza göre ızgara üzerinde gezerek çizim yapıyor.”

Pankek Printer'ının geliştiricisi Erkal, 2 yıl önce Amerika 'Maker Faire'de çalışırken kızı için Lego'dan Pankek Printer'ı yapan bir baba ile tanışıyor. Ardından, böyle bir sistemin 3 boyutlu yazıcıdan üretilen ve herkesin yapabileceği açık kaynak modelini tasarladı.

TEKSTİLE YENİ SOLUK









BEBEK BOĞULMASINA ÖNLEM 3D teknolojisinin en hızlı geliştiği sektörlerin başında ise tekstil geliyor. İzmir 'deki inovasyon haftasında örnekleri fazla bulunmayan üç boyutlu kumaş tasarlama ve üretme işlevi gören çözgülü örme makinesi ürünleri de tanıtıldı. Henüz Türkiye'de geliştirilmeyen Alman markalı makinede kumaş ürettiklerini ifade eden Türk firması Sun Tekstil'in Ar-Ge Merkezi Tekstil Mühendisi Sinem Öztürk, BMW'ye pazarlama aşamasında oldukları 3D kumaşlar hakkında şu bilgileri paylaştı: “3 mm'den 60 mm'ye kadar kumaşta hacim elde edebilmekteyiz. Bu 50-60 mm kalınlığa sahip 'spacer' kumaşlar BMW üst segment araçlarda otomotiv koltuklarında kullanılmakta. Hava geçirgenliğiyle koltuklarda yüksek konfor sağlanmakta. Firmamız da belli periyotlarda ürünlerini gönderiyor ve denetimlere tabi tutuluyoruz.”

3D özellikli bu makinelerden elde edilen kumaşlarla bebek yatağı üretip Hollanda'ya satış yaptıklarını da söyleyen Öztürk, "Bu yataklar spacer kumaşın boşluklu yapısından ötürü bebek yüz üstü yattığında boşluklu gözeneklerde hava sirkülasyonu olduğundan bebeğin boğulma riskini önlüyor" dedi.

YENİ TEKNOLOJİ

Kumaşlar Nerelerde Kullanılıyor

* Otomobil Koltukları

*Darbeden Koruma

*Tıbbi Uygulamalar

*Spor Kıyafetler ve Ayakkabılar

*Yataklar ve Uyku Ürünleri

3D kumaşın özellikleri

* Sağlıklı kan dolaşımına

imkan verir, ortopedik

sağlığı korur.

* Yatakta etkin bir hava dolaşımı sağlar, kaliteli bir uykuya imkan verir.

* Sıradan bir yatağın içinde bulunan milyonlarca bakterilere uygun ortamın oluşmasına engel olur.

Yahya Kemal Uzun - Yeni Şafak

Hayatımızın her alanında hissettiğimiz teknoloji, ilginç bir boyuta taşındı. Yeni nesil teknolojiler arasında gündelik hayata en hızlı uyum sağlayanların başında gelen üç boyutlu (3D) yazıcılar, inovatif ürün gelişteren Türk girişimci ve mucitlerin de en çok ilgi gösterdikleri arasında yer alıyor. Kullanım alanı oldukça çeşitli olan 3D teknolojisinin önümüzdeki yıllarda inşaattan sağlığa, tekstilden mutfağa kadar çoğu sektörde köklü değişikliklerin önünü açması bekleniyor. Sınır tanımaz hayal gücünün ürünlere dönüşmesine zemin hazırlayan bu teknolojinin farkında olan yerli ve yabancı mucitler, 3D yazıcılarla her alanda ürün geliştirerek dünya pazarında öncü olmaya çalışıyor.