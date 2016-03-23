Unutkanlığa kesin çözüm bulundu: Hafıza kopyalama

Hipokampus: Medial temporal lobda yer alan, hafıza ve yön bulmada önemli rolü olan bölge. Hareketlerin davranış biçimine dönüşmesinde önemli role sahip olan limbik sistemde rol alır. Ayrıca hafıza ve özellikle de kısa süreli hafıza üzerinde rolü var.









Konuyla alakalı Berger ve ekibi, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde fareler ve maymunlar üzerinde çalışıyor. Öncelikle maymunlara hafıza içerikli bilgisayar oyunları oynatıldı. Örneğin bir sembol 30 saniye boyunca gösterildi ve ardından şıklar arasından o sembolün bulunması istendi. Hatıralarımız için kısaca, uzun süreli depolanmak için hipokampusde süzülen ikili elektrik kodları diyebiliriz. Ted Berger'in yapmak istediği ise batarya ile çalışan protez bir hipokampus üretmek.Konuyla alakalı Berger ve ekibi, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde fareler ve maymunlar üzerinde çalışıyor. Öncelikle maymunlara hafıza içerikli bilgisayar oyunları oynatıldı. Örneğin bir sembol 30 saniye boyunca gösterildi ve ardından şıklar arasından o sembolün bulunması istendi.

Araştırmalara göre dünyada 35 milyonun üzerinde alzheimer hastası var. Bu sayının 2050'de 3 katına çıkması bekleniyor.









Ekip şimdi hipokampusu eksik olan epilepsi hastaları üzerinde çalışmalara başladı. Günde 8 hasta teste tabi tutuluyor ve Berger sonuçların oldukça pozitif olduğunu belirtiyor. Çalışmaların nihayete ermesi sonrasında bir kaç yıl içerisinde hastalara uygulanabileceği öngörülüyor. Ardından maymuna hipokampusu devre dışı bırakan ilaç enjekte edildi ve maymunun kısa süreli hafıza için kullandığı elektrik kodu gözlemlendi. Bu elektrotlar daha sonra maymunun uzun vadeli hafıza depolayabilmesi için kopyalandı. Doktor Berger çalışmanın neredeyse mükemmel seviyelere ulaştığını ifade ediyor.Ekip şimdi hipokampusu eksik olan epilepsi hastaları üzerinde çalışmalara başladı. Günde 8 hasta teste tabi tutuluyor ve Berger sonuçların oldukça pozitif olduğunu belirtiyor. Çalışmaların nihayete ermesi sonrasında bir kaç yıl içerisinde hastalara uygulanabileceği öngörülüyor.

Doktor Ted Berger ve ekibi bu çalışmayı insanlık yararına yürütüyor ancak art niyetli kullanıma oldukça müsait bir alan. Örneğin hipokampusa sahte anılar yerleştirilerek, insanlara aşılanması istenenler dayatılabilir. Berger de bu durumun farkında olacak ki, fareler üzerinde yapılan denemelerde bunun gözlemlendiğini ifade ediyor.

Biz yine de olaya iyi tarafından bakalım... Umalım ki Doktor Berger ve ekibi uzun süreli hafıza kaybı yaşayan insanların dertlerine derman olabilsin.

Kaynak : Yenişafak

Günümüzde uzun süreli unutkanlık ve hafıza kaybı yaşayan çok sayıda insan var. Fakat bilim her geçen gün ilerliyor ve yakın gelecekte bununun da bir çözümü bulunacak gibi görünüyor.İnsan beyni üzerinde çalışmalar yapan Doktor Ted Berger, epilepsi, alzheimer gibi hastaları tedavi edecek alternatif bir yöntem buldu. Öncelikle bu tür hastalıkların neden olduğuna değinelim. Hafıza ile ilgili rahatsızlıklar genellikle Hipokampus bölgesindeki problemlerden kaynaklanıyor.