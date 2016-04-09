Vatandaşlara 4.5 G uyarısı

Mobil haberleşme hızını 3G'ye göre 10 kat artıran 4,5G teknolojisinden yararlanmanın koşullarından olan SIM kart değişimi, yıl sonuna kadar ücretsiz olacak.

1991'de 1G teknolojisiyle, araç telefonları aracılığıyla tanışan Türkiye, interneti 1993'te, cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G ile 1994'te kullanmaya başladı. Sesin yanında datanın da önem kazanmasıyla 2009 itibarıyla 3G'yi kullanmaya başlayan Türkiye, 1 Nisan'da 4,5G teknolojisine geçti.

Söz konusu teknolojiden yararlanmak için 4,5G'yi destekleyen telefon ve SIM karta sahip olmak gerekirken, yürütülen kampanyalar kapsamında 4,5G'ye uyumlu SIM kartlarını ücretsiz değiştiren operatörler, 1 Ocak 2017 itibarıyla kart değişiminden ücret alabilecek.

Türkiye genelindeki 75,6 milyon mobil hattın 17,2 milyona yakını 4,5G’li mobil ürünlerde kullanılırken, bugüne kadar 52 milyona yakın abone 4,5G uyumlu SIM karta geçiş yaptı.

Türkiye, nisan başında 4.5G ile tanışırken, henüz bu teknolojiye geçmeyenler için yıl sonuna kadar süre verildi.