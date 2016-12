YouTube'da SEO nasıl yapılır?

Peki internet bağlantısı olan herkesin kolayca giriş yapabildiği, gerek iyi gerek kötü, gerek faydalı gerek kişisel zevke yönelik her türlü video içeriği paylaşabildiği bu platformda öne çıkmak için reklama çok büyük paralar harcamak zorunda mıyız? Aslında, hayır. Video aleminin önde gelen arama motoru sayılabilecek YouTube için de bir “arama motoru optimizasyonu” gerçekleştirmek ve salt içeriklerinizin kalitesiyle adınızı duyurmanız elbette mümkün. Bunu sağlamak için dikkat etmeniz gereken noktaları bir rehberde topladık.

1. KALİTELİ İÇERİK

SEO’nun altın kuralı burada da karşımıza çıkıyor: Arama sonucu sayfalarında başarı göstermenin yolu, özgün ve kaliteli içerikten geçer. Dijital medyanın her mecrasında geçerli olan bu kural, kulağa çok basit gelse de atlanmamalı. Çünkü tüm arama motorları gibi YouTube da kullanıcılarına onları memnun edecek içerikler sunmak istiyor ve kendisine sunulan tüm içerikleri bu kritere göre değerlendiriyor. Gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan beklediğiniz etkiyi görebilmek için, sunduğunuz video içeriklerin ilgi çekici olduğundan emin olmalısınız. Virale dönüşecek ve dünya çağında olay yaratacak videolar yaratmanın sırrını verecek konumda değiliz; ancak her ne çekiyorsanız orijinallikten ve kaliteden ödün vermemenizi ve her adımda kendinize, “Ben olsam bunu arkadaşlarımla paylaşmak ister miydim?” diye sormanızı tavsiye edebiliriz.

2. SİTE İÇİ ÇALIŞMALAR

Gerek kendi çektiğiniz gerekse profesyonel bir ekipten destek alarak yarattığınız video içerikleriniz hazır ve artık onları tüm dünyayla paylaşmak istiyorsunuz. Bunun için kullanabileceğiniz en iyi mecranın YouTube olduğunun da farkındasınız. Öyleyse bir sonraki adım, videonuzu yüklerken ve kanalınızı oluştururken almanız gereken kararlar.Video çözünürlüğü: Her alanda olduğu gibi burada da kullanıcıların en büyük beklentisi “kalite”. Teknolojinin bu kadar ilerlediği ve en küçük akıllı telefonlara kadar neredeyse her cihazın yüksek çözünürlüklü videoları sorunsuzca oynatabildiği bu dönemde, yüksek çözünürlüğü tercih etmenizi öneriyoruz; video izlemeye gelmiş kullanıcılar da öyle yapacaktır zira.

Video ismi: Yükleyeceğiniz video dosyasının ismini listelenmeyi hedeflediğiniz anahtar kelimelere göre düzenlemelisiniz. Videonuzu yükledikten sonra video isminde yeniden değişiklik yaparak farklı anahtar kelimeler kullanabilir, böylece çeşitliliği sağlayabilirsiniz. Elbette bu başlık, 100 karakter sınırının üstüne çıkmamalıdır.Önizleme görseli: Kullanıcıların ilgisini çekecek bir önizleme görselinin son derece önemli olduğunu söylersek herhalde hiç şaşırmazsınız. Ancak videonun istediğiniz karesini seçebilmek veya videoda yer almayan bir görsel kullanabilmek için YouTube üzerinden hesabınızı doğrulamanız gerekiyor; aksi takdirde bu konuda seçenekleriniz biraz sınırlı, işiniz de şansa kalmış oluyor.

Video açıklaması: Her ne kadar YouTube’un video açıklamaları için belirlediği üst sınır 5.000 karakter olsa da kullanıcıların bu kadar uzun bir açıklamayı sonuna kadar okuması oldukça küçük bir ihtimal. Dolayısıyla açıklamanızın göz korkutmayacak bir uzunlukta olması, ilgili anahtar kelimeleri içermesi ve bu kelimelerin anlamlı cümleler oluşturuyor olması yeterli olacaktır. Anahtar kelimeleri virgüllerle ayırıp sıralamak ise spam algısı oluşturabileceğinden ve iyi bir görünüm oluşturmayacağından önerilmemektedir.

Etiketler: Anahtar kelimelerinizi gönlünüzce sıralayabileceğiniz alan işte burası. Ancak burada da çok fazla etiket kullanmamalı, kendinizi videonuzu en iyi biçimde tanımladığına inandığınız beş ila on kelimeyle sınırlamalısınız. Paylaştığınız içerikle çok da ilgili olmayan etiketler, bu etiketler aracılığıyla gelen kullanıcıların aradığını bulamayarak kanalınızı terk etmelerine sebep olacak, bu da YouTube’a kanalınız hakkında olumsuz bir sinyal verecektir.Kategoriler: Etiket seçiminde olduğu gibi burada da nokta atışı yapmak önemli. Meraklısı çok olan, ancak sizin videonuza o kadar da uygun düşmeyen bir kategoride yer almak, memnuniyetsiz ziyaretçiler anlamına gelecektir. Sizin oluşturduğunuz video daha az ilgi gören bir kategoriye bile ait olsa en azından gelen ziyaretçiler videonuzu beğenecek, yorum ekleyecek, belki de sosyal mecralarda paylaşacaktır. Unutmayın, söz konusu ziyaretçiler olduğunda nitelik de nicelik kadar önemli.

Altyazılar: Altyazı deyince aklımıza ilk önce yabancı dildeki çeviriler geliyor. Ancak videonuzu tek bir dilde yayınlamayı tercih ediyor olsanız bile altyazı oluşturmanızı öneriyoruz. Böylece işitme engelli ziyaretçilerinize de videoyu izleme şansı vermiş oluyorsunuz. Hatta bazı çevrelerce, altyazılarda yer alan anahtar kelimelerin arama sonuçlarına etki ettiği iddia edilmektedir. Bu konuda kesin bir görüş maalesef yok, arama sonuçlarına büyük bir etkisi olması da düşük bir olasılık; ancak zararı olmadığının garantisini verebiliriz.

Kullanıcı yorumları: Her içerik türünde olduğu gibi, burada da kullanıcı katılımı oldukça önemli. Pek çok araştırma, kullanıcıların halihazırda birkaç yorum içeren içeriklere yorum yapma eğiliminin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Ziyaretçilerinizi sayfa ile etkileşime geçmeye teşvik etmek için ilk yorumu kendiniz yapmaya ne dersiniz? Böylece video açıklamasına sığdıramadığınız bilgileri verebilir, hiçbir yere sığdıramadığınız anahtar kelimeleri bu alanda kullanabilirsiniz.

Kartlar: Videolarınıza kartlar ekleyerek diğer videolarınızı veya oynatma listelerinizi tanıtmak, videonuzdan keyif alan ziyaretçilerin diğer içeriklerinize de göz atmasını, hatta kanalınıza abone olmasını sağlayabilir. Bu yöntem videolarınızın izlenme sayısını artıracak, izlenme sayısı yüksek videolar da arama sonuçlarında daha iyi pozisyonlarda listelenecektir.

Kanal sayfası: Güvenilir bir profil çizmek için kanal simgesi, kanal resmi, kanal açıklaması gibi unsurlara dikkat edilmeli. Bilhassa kanal simgesi, tüm sitede kanalınızı temsil edeceğinden özenle seçilmeli, çok sık değiştirilmemelidir. Bu sayfada anahtar kelimelere değil kendinize odaklanmanız daha faydalı olacaktır. Çünkü kanal sayfanıza ulaşan bir kullanıcı, sizin hakkınızda bilgi sahibi olmak isteyecek ve profilinizi beğenirse sizi takip etmeye karar verecektir.

Oynatma listeleri: Ziyaretçilerin aradıklarını kolayca bulabilmeleri için videolarınızı kategorilere ayırarak farklı oynatma listeleri oluşturmak faydalı olabilir.

3. SİTE DIŞI ÇALIŞMALAR

Bu iyileştirmeler gerçekleştirildikten sonraki adım, site dışından gelecek bağlantılar üzerinde çalışmak olmalıdır.Backlinks: Videonuzun başka sitelerden aldığı linkler, YouTube sıralamasını belirlemedeki en önemli etkenlerdendir.Embedding: Kelime anlamı “gömme” olan “embed” kodu, videoyu başka sitelerde yayınlamak amacıyla kullanılmaktadır. Embedding’in backlink çalışmasının bir adım ötesi olduğu söylenebilir.

Sosyal medya: Videoların en çok etkileşim aldığı alan, sosyal medyadır. Bu etkileşimler, YouTube’a, videonuzun izlenmeye değer bulunduğu mesajını ileteceğinden sıralamanızı da olumlu etkileyecektir.Tanıtım: Sosyal medya hesaplarınızda videonuzun tanıtımını yapmak, sektörünüzdeki kişilere ya da hedef kitlenize ulaşarak izleyen sayısını arttıracak ve dolaylı yoldan görünürlüğünüzü etkileyecektir. Bunun için YouTube’un ücretli tanıtım sistemini de kullanabilirsiniz.

4. ARAÇ ÖNERİLERİ

Video içerik hazırlamak prodüksiyon açısından zorlayıcı bir süreç olduğundan, bu zorlukların üstesinden kolayca gelmenize yardımcı olacak araçlardan faydalanabilirsiniz.

Google Adwords Keyword Planner: İlk akla gelen anahtar kelime analizi araçlarından olan Keyword Planner, aradığınız anahtar kelimeye benzer arama önerilerini listelerken, aynı zamanda bu anahtar kelimelerin aranma hacimlerini de vermektedir.

Keywordtool.io: Bu araç sayesinde anahtar kelime analizinizi genişletebilir, bu kelimelerin aranma hacimlerine ulaşabilirsiniz.

YouTube Editor: YouTube’un kendi düzenleme aracı olan Editor, videonuza transkript ve ek açıklamalar girme olanağı sağlamaktadır.

Magisto: Prodüksiyon aşamasını bir nebze kolaylaştıran bir araç olan Magisto, elinizdeki ham video ya da fotoğrafları seçeceğiniz müzik ile izlenebilir bir hale getirmektedir.GoAnimate: Kaliteli bir animasyon video hazırlamak isterseniz bu araç size yardımcı olacaktır.

Annotations Playbook: YouTube’un kendi hizmetlerinden biri olan Annotations, videonuzdaki ek açıklamaları düzenlemenizi kolaylaştıracaktır.

Bu yönlendirmelerle videolarınızı Youtube standartlarına uyacak şekilde düzenleyebilir, hedef kitlenize ulaşmayı kolaylaştırabilirsiniz.



ALPER DUMAN/MEDYA365