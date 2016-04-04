Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

3 Azeri asker hayatını kaybetti

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında devam eden çatışmalarda Azerbaycan ordusundan üç asker hayatını kaybetti.

3 Azeri asker hayatını kaybetti
 
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın dün karşı saldırıları durdurma kararını açıklamasına rağmen Ermenistan'ın tansiyonu artırmaya devam ettiği belirtildi.     
 
Ermeni güçlerinin, kaybettikleri bölgeleri geri almak için cephe hattının Ağdere, Terter, Hocavend ve Fuzuli bölgelerinde Azerbaycan mevzilerine saldırdığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açtığı bildirildi.
 
Azerbaycan ateşkes ilan etti
Azerbaycan ateşkes ilan etti
Açıklamada, dün gün boyu ve gece çıkan çatışmalarda Ermeni güçlerinin çok sayıda kayıp verdiği, Ermenistan askeri araçlarının imha edildiği vurgulandı. Çatışmalarda Azerbaycan ordusundan üç askerin şehit düştüğü ifade edildi.     
 
Azerbaycan ordusu, sivillerin can güvenliğinin temin edilmesi için 1 Nisan'da operasyonlara başlamış, bazı stratejik tepeler ve yerleşim birimlerini geri almıştı. Çatışmalarda 12 Azerbaycan askeri şehit olmuş, 100'den fazla da Ermenistan askeri ölmüştü.     
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.