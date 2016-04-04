3 Azeri asker hayatını kaybetti

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın dün karşı saldırıları durdurma kararını açıklamasına rağmen Ermenistan'ın tansiyonu artırmaya devam ettiği belirtildi.

Ermeni güçlerinin, kaybettikleri bölgeleri geri almak için cephe hattının Ağdere, Terter, Hocavend ve Fuzuli bölgelerinde Azerbaycan mevzilerine saldırdığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan ateşkes ilan etti

Azerbaycan ateşkes ilan etti

Açıklamada, dün gün boyu ve gece çıkan çatışmalarda Ermeni güçlerinin çok sayıda kayıp verdiği, Ermenistan askeri araçlarının imha edildiği vurgulandı. Çatışmalarda Azerbaycan ordusundan üç askerin şehit düştüğü ifade edildi.

Azerbaycan ordusu, sivillerin can güvenliğinin temin edilmesi için 1 Nisan'da operasyonlara başlamış, bazı stratejik tepeler ve yerleşim birimlerini geri almıştı. Çatışmalarda 12 Azerbaycan askeri şehit olmuş, 100'den fazla da Ermenistan askeri ölmüştü.