AB'den Türkiye'ye sert uyarı

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncher, Türkiye'nin vize serbestisi için tüm kriterleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Reuters'in geçtiği habere göre Strasbourg'da konuşan Juncker, Türkiye için vize serbestisi şartlarının esnetilmeyeceğini açıkladı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi açılış otrumunda konuşan Junker, bu konuda Türkiye için bir istisna olamayacağının altını çizdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin "vizesiz seyahat" için tüm koşulları yerine getirmesi gerektiğini, kriterlerin Türkiye için "sulandırılmayacağını" söyledi.