ABD'de 9 yaşındaki kıza toplu tecavüz

ABD'nin Utah eyaletinde yaşanan akıllara durgunluk verici olayda, yaşları 20 ile 36 arasında değişen 4 saldırgan 9 yaşındaki bir kıza tecavüz etmek ve ters ilişkiye girmek suçlarında tutuklandı.

Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Paskalya yortusuna denk gelen pazar günü yaşanan korkunç olay, uyuşturucu bağımlısı anne ve kızının bir arkadaşlarına ziyarete gitmesi ile başladı.

4 sapığın da paskalya bayramı amacıyla bulunduğu evde, anne metamfetamin içmek için garaja gitti. Annenin gittiği sırada kızı alıp bir odaya götüren 4 sapık, küçük kıza acımasızca tecavüz etti.

Anne uyuşturucu alıp eve dönünce kızını kıyafetleri darmadağınık bir halde gördü ve eve gitmek istediğini öğrendi. Küçük kız eve gittiklerinde annesine 4 kişinin kendisine tecavüz ettiğini ve bunu birine söylerse kendisini öldürmekle tehdit ettiklerini söyledi.

Annenin polislere haber vermesi üzerine evde arama yapıldı ve yatakta kan izleri ile cinsel saldırının kanıtları bulundu. 4 kişi tutuklandı ve hapse gönderildi.

Küçük kız devlet korumasına alındı.