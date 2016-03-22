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ABD'de terör alarmı!

Brüksel'deki terör saldırısının ardından ABD'de havalimanları ve tren istasyonlarında güvenlik tedbirleri artırıldı

ABD'de terör alarmı!
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki terör saldırısının  ardından ABD genelinde birçok havalimanı, köprü ve tünellerle tren istasyonu ve  otobüs terminallerinde güvenlik tedbirleri artırıldı. 
Başta başkent Washington olmak üzere, New York, Atlanta, Boston,  Chicago, Denver, Los Angeles ve Miami gibi kentlerde güvenlik tedbirleri  genişletildi.

Amtrak tren istasyonları da güvenlik tedbirlerinin artırıldığı yerler  arasında bulunurken, başkent Washington'daki Reagan ulusal havaalanı ile Dulles  Uluslararası Havalimanı'nda Özel Silahlar ve Taktikler Birimi (SWAT) timleri ve  bomba arama köpeklerinin dahil olduğu polis gücünün artırıldığı bildirildi.

New York'ta Port Authority, John F. Kennedy ve LaGuardia  havalimanlarında, New Jersey'de Newark Liberty havalimanında ek güvenlik  tedbirleri alındı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Brüksel'deki saldırının  ardından düzenlediği basın toplantısında, New York polis teşkilatı ve tüm  güvenlik ortaklarının halkın güvenliğini sağlamaya devam ettiğini ve New York'un  terörle mücadele için her şekilde hazır olduğunu söyledi.

Blasio, şunları kaydetti:

"Uluslar topluluğu bu tür anlarda birlikte olmak ve terör güçlerini ve  masum insanlara yönelik korkunç şiddeti reddetmek zorundadır. Teröristlerin  istediği yolumuzu değiştirmemiz. Teröristler demokrasimizi, var olan  değerlerimizi değiştirmemizi istiyor. Bizi panik içinde görmek istiyorlar.  Korkmayacağız ve değişmeyeceğiz. Onların kaos oluşturma çabalarına toplumumuzun  dirliğini göstererek cevap vereceğiz."

Bu arada New York kenti için bilinen herhangi bir somut güvenlik  tehdidi bulunmuyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de havalimanı ve metro istasyonunda  düzenlenen terör saldırılarında en az 34 kişi hayatını kaybederken, 130'dan fazla  kişi yaralanmıştı. Saldırıyı DAEŞ militanlarının gerçekleştirdiği belirtilmişti.
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