ABD'de terör alarmı!

Başta başkent Washington olmak üzere, New York, Atlanta, Boston, Chicago, Denver, Los Angeles ve Miami gibi kentlerde güvenlik tedbirleri genişletildi.

Amtrak tren istasyonları da güvenlik tedbirlerinin artırıldığı yerler arasında bulunurken, başkent Washington'daki Reagan ulusal havaalanı ile Dulles Uluslararası Havalimanı'nda Özel Silahlar ve Taktikler Birimi (SWAT) timleri ve bomba arama köpeklerinin dahil olduğu polis gücünün artırıldığı bildirildi.

New York'ta Port Authority, John F. Kennedy ve LaGuardia havalimanlarında, New Jersey'de Newark Liberty havalimanında ek güvenlik tedbirleri alındı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Brüksel'deki saldırının ardından düzenlediği basın toplantısında, New York polis teşkilatı ve tüm güvenlik ortaklarının halkın güvenliğini sağlamaya devam ettiğini ve New York'un terörle mücadele için her şekilde hazır olduğunu söyledi.

Blasio, şunları kaydetti:

"Uluslar topluluğu bu tür anlarda birlikte olmak ve terör güçlerini ve masum insanlara yönelik korkunç şiddeti reddetmek zorundadır. Teröristlerin istediği yolumuzu değiştirmemiz. Teröristler demokrasimizi, var olan değerlerimizi değiştirmemizi istiyor. Bizi panik içinde görmek istiyorlar. Korkmayacağız ve değişmeyeceğiz. Onların kaos oluşturma çabalarına toplumumuzun dirliğini göstererek cevap vereceğiz."

Bu arada New York kenti için bilinen herhangi bir somut güvenlik tehdidi bulunmuyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de havalimanı ve metro istasyonunda düzenlenen terör saldırılarında en az 34 kişi hayatını kaybederken, 130'dan fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıyı DAEŞ militanlarının gerçekleştirdiği belirtilmişti.

