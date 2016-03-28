ABD ile Türkiye arasında Menbic krizi

Haberde, Türkiye ile ABD arasındaki en büyük anlaşmazlığın da Suriyeli Kürtler olduğu belirtilirken, Brüksel saldırıları sonrası ise Menbic'e açılan yolların kapatılması için Ankara'ya yapılan taleplerin yenilendiği ifade ediliyor.

Habere göre ABD, Menbic'e açılan yola Suriyeli Kürtlerin çoğunlukta olduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin yerleştirilmesini istedi.

Yazıda ilgili satırlar şöyle:

"Batılı istihbarat birimleri, Paris ve Brüksel saldırılarıyla bağlantılı olan bazı teröristlerin Fransa ve Belçika'ya gitmeden önce Suriye-Türkiye sınırının güneyinde IŞİD kontrolündeki Menbic'i çevreleyen yaklaşık 96 km uzunluğundaki yolu kullandıklarına inanıyor."

"Amerika'nın planı, Menbic'in dışarı açılan yolu ile sınır noktasını ele geçirmeleri için Kürt savaşçıları desteklemek. Fakat Türkiye ısrarla, Kürtlerin bu önemli sınır geçişinden sorumlu olmalarına karşı çıkıyor. Ankara hükümeti, ABD'nin desteklediği Kürt savaşçıları terörist olarak görüyor."

'MENBİC BOŞLUĞU'

"Amerika, bu kilit alanı 'Menbic Boşluğu' olarak adlandırıyor. Yabancı savaşçıların Suriye'ye giriş çıkışları için örgütün burayı elinde bulundurması önemli. Zira IŞİD bu kenti bu yüzden bir kaleye dönüştürdü. IŞİD komutanları yabancı savaşçıları Menbic'de topluyor ve onları savaş alanlarına, Suriye'ye ya da sınır boyundan Türkiye ve Avrupa'ya yönlendiriyor."

"96 km'lik yolun yaklaşık 40 km'lik bölümü Dabık kentini de içeriyor. IŞİD buranın 'Mahşer'in başlayacağı yer olacağına inanıyor."

The Times gazetesine konuşan ABD'nin IŞİD'le mücadele koalisyonu özel temsilcisi Brett McGurk de Dabık için "Burası onların kalbi, orayı kuvvetlendiriyorlar" diyor.

Gazete, Brüksel saldırılarından sonra ABD'nin 'Menbic Boşluğu'nun kapatılması için Türk hükümetini ikna etmeye çalıştığını yazıyor:

"Brüksel'deki terör saldırılarının ardından Amerika Türk hükümetini Menbic Boşluğu'nun kapanmasına destek olması ve çoğu Kürtlerden oluşan iyi eğitimli Suriye Demokratik Güçleri'nin yolu kontrol etmelerine, yabancı savaşçı ve silah geçişlerini durdurmalarına izin vermesi için ikna çabalarını yeniledi."

Gazete, Türkiye'nin ABD'ye İncirlik üssünü açmasına rağmen iki ülke arasındaki en büyük anlaşmazlığın da Kürtlerle ilgili olduğunu belirtiyor ve şu yorumu yapıyor:

"Türk hükümeti hala ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge oluşturulması için ısrar ediyor. ABD Başkanı Obama da bununla ilgili tüm önerileri reddetti. Menbic Boşluğu'yla ilgili anlaşmaya varılana kadar Amerika'nın yabancı savaşçıların geçişini havadan gözetlemek dışında başka alternatifi yok."

The Times gazetesi, ABD'nin 'IŞİD militanlarının geçişine engel olmak için' Türkiye'nin Suriye'de sınıra yakın IŞİD kontrolündeki Menbic'le arasındaki yolları kapatmasını istediğini ve Washington'ın o bölgeye Suriyeli Kürtlerin yerleşmesinden yana olduğunu yazdı.