ABD, Irak'ta yeni askeri üs kurdu

Birliğin, Musul'u DAEŞ'ten geri almaya hazırlanan ve ABD askerlerinin de danışmanlık hizmeti sunduğu Mahmur'daki Iraklı güçlerin üssünün korunmasında görevli olacağını kaydeden Warren, üste yaklaşık 200 ABD askerinin görev alacağını söyledi.

Burasının, DAEŞ'in Musul'u ele geçirmesinin ardından Iraklı güçlere danışma ve eğitim desteği sunmak için Irak'a dönen ABD askerlerince oluşturulan ilk üs olduğunu bildiren Warren, "Bu, uzun menzilli topçu atışı desteği sunacak bir üs." dedi.

Muharebe için orada bulunmayan birliğin, cephenin gerisinde kalacağını ve DAEŞ ile savaşmayacağını kaydeden Warren, "Öncelikli misyonları açıkçası Amerikan askerlerini korumak. Orada bulunan Iraklı güvenlik kuvvetlerini de koruyacaklar." ifadelerini kullandı.

Warren, Musul'u geri almaya hazırlanan Iraklı askerlerin bulunduğu Mahmur'daki üste yaklaşık 100 ABD ordu mensubunun yer aldığını kaydetti. Bir soru üzerine Warren, ABD'nin Irak'taki asker sayısının 3 bin 780 olduğunu belirtti.

DAEŞ, YENİ KURULAN ÜSSE ATEŞ AÇTI

Warren, başka bir soru üzerine, yeni kurulan üsse bugün DAEŞ üyelerinin ateş açtığını ifade etti.

Saldırıda 2 DAEŞ üyesinin etkisiz hale getirildiğini anlatan Warren, ABD askerlerinden yaralanan bulunmadığını bildirdi.

ABD öncülüğündeki koalisyonun terör örgütü DAEŞ'e karşı yürüttüğü Doğal Kararlılık Operasyonları Sözcüsü Steve Warren, Bağdat'tan video konferans yoluyla Pentagon'daki gazetecilerin "ABD ordusuna bağlı yeni bir sefer birliğinin Irak'a gönderilmesine" ilişkin sorularını yanıtladı.