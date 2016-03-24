ABD, IŞİD'i vurdu

Büyükelçi Brett McGurk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri, IŞİD teröristlerini Musul yakınlarında Peşmerge güçlerinin de desteğiyle bombalıyor" dedi.

Koalisyon güçlerinin Facebook hesabından yapılan açıklamada da, IŞİD mevzilerinin Suriye ve Irak’ta vurulmaya devam edildiği vurgulandı ve tüm bombalamalara ilişkin ayrıntılı bilgiler verildi.

Koalisyon güçlerinin Irak ordu birlikleriyle birlikte hareket ettiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda 23 Mart günü de top ve roket atışlarının yanında, hava desteği de verildiği belirtildi.

Örgütün terör eylemleri ve saldırılarının engellenmesi için Suriye ve Irak’taki IŞİD hedeflerinin vurularak imha edildiği vurgulanan açıklamada, Irak’taki hava harekatına Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, Ürdün, Hollanda, Birleşik Krallık ve ABD güçlerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Suriye’deki IŞİD hedeflerinin vurulduğu hava harekatına da Avustralya, Bahreyn, Kanada, Fransa, Ürdün, Hollanda, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve ABD güçleri katıldı.