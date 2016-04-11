ABD'ye casus komutan şoku

ABD Deniz Piyadelerinde görev yapan komutanlardan Edward Lin'in, ABD ordusuna ait gizli belgeleri Çin'e sızdırdığı ve bunun için yargılanacağı belirtildi.



Deniz Piyadelerine ait hassas bilgilerin toplandığı bir uçakta görev yapan Lin'in, uçağın iletişim bilgilerini paylaşarak, dinlenilebilmesini sağladığı iddia ediliyor. Edward Lin'in ne zamandan beri bilgi sızdırdığı ve bilgilerin içeriği hakkında ise açıklama yapılmadı.

Aslen Tayvanlı olan ve 2008 yılında ABD vatandaşı olan Lin'in, hakkındaki suçlamaların doğrulanması durumunda idam cezası alabileceği öğrenildi.