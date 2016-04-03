Aliyev Güvenlik Konseyi'ni topladı

Ermenistan'ın, Terter şehrindeki Azeri köyü Seyidimli'yi topçu ateşine tutması sonucu köy sakinlerinden ikisi yaralandı.

Atılan topların biri köy sakini Sahib Veliyev'in evine isabet etti. 65 yaşındaki Veliyev ve 13 yaşındaki torunu Senan Velizadeoğlu düşen top mermisiyle yaralandı. Yaralılar Terter Merkezi Bölge Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında 1 Nisan'da gece saatlerinde ateşkes ihlali yapan Ermeni birlikleri askeri mevzilere ve yerleşim bölgelerine ateş açmıştı. Çıkan çatışmadalar 12 Azerbaycan askeri şehit düşerken, Ermenistan ordusundan da 18 asker ölmüştü.

ALİYEV, GÜVENLİK KONSEYİ'Nİ TOPLADI

Bu arada CİHAN'ın haberine göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün gece Güvenlik Konseyi'ni topladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplantıyla ilgili detayların kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

DAVUTOĞLU’NDAN ALİYEV’E TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu da Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmalarda şehit düşen askerler için Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e taziye dileklerini iletti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Davutoğlu, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında, Azerbaycan’a yönelik gerçekleştirilen saldırılarla ilgili olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i telefonla arayarak, saldırılar ve ardından yaşanan çatışmalar sonucunda şehit olan Azeri kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerini iletmiştir” denildi.

Görüşmede, Başbakan Davutoğlu, “Türkiye’nin Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve uluslararası tanınmış sınırları temelinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü desteği sağlamaya ve haklı davasında tüm imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev’in de taziye dilekleri ve Türkiye’nin, Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü temelinde çözülmesi yönünde Azerbaycan’a verdiği güçlü destek dolayısıyla Başbakan Davutoğlu’na teşekkür ettiği belirtildi.

İRAN'DAN ÇAĞRI

Öte yandan İran; Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmadan " büyük kaygı " duyduğunu belirterek, taraflara "çatışmaları derhal durdurun" çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Cabiri Ensari, "Her iki kuzey komşumuzu soğukkanlı olmaya davet ediyor, durumu daha da zorlaştıracak eylemlerden kaçınmalarını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

İranlı sözcü, "Taraflardan çatışmalara derhal son vererek, tüm çabalarını sorunun Birleşmiş Milletler ve barış grupları çerçevesinde barışçıl yöntemlerle çözülmesine yoğunlaştırmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

İranlı sözcünün yazılı açıklamasında, "Radikal grupların yıkıcı eylemleriyle karşı karşıya olan bölgede, Karabağ bölgesinden de kaygı verici haberlerin gelmesi İran İslam Cumhuriyeti'nde derin kaygıya neden olmuştur" ifadesine yer verildi.

HOLLANDE: DERİN ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUZ

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise Dağlık Karabağ'daki çatışmaları "derin bir üzüntüyle" karşıladığını bildirdi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Yukarı Karabağ'da sivillerin de içinde olduğu birçok kişinin ölümüne yol açan vahim olayları üzüntüyle karşılamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Hollande'ın taraflara ölçülü davranarak en kısa zamanda ateşkes yapma çağrısında bulunduğu açıklamada Ekim 2014'te Azerbaycan ve Ermenistan cumhurbaşkanlarının Elysee'de bir araya geldiği toplantıda barışçıl çözümden yana taahhütlerini ortaya koydukları hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca çatışmaların 1994 yılında yapılan anlaşmanın ardından gerçekleşen en ciddi olaylar olduğu belirtildi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Dönem Başkanları da dün yaptıkları açıklamada, çatışmalarla ilgili taraflara "silahlı çatışmaları durdurmaları ve cephede durumu istikrarlı hale getirecek bütün gerekli önlemleri almaları" çağrısında bulunmuştu.

DAĞLIK KARABAĞ SORUNU



İki eski Sovyet cumhuriyeti olan Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalar 1988’de henüz Sovyetler Birliği’nin dağılmadığı dönemde başlamıştı. Bu dönemde Azeri nüfusun yoğunluğu, göçler nedeniyle yüzde 20’ye kadar gerilemişti. 10 Aralık 1991’de yapılan ve bölgede kalan Azerilerin boykot ettiği referandumda Ermeniler, Azerbaycan’dan ayrılma yönünde oy kullandı. Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığı ilan edildi, ancak bu girişim uluslararası toplum tarafından tanınmadı. 1990’lı yılların başında iki ülke arasında patlak veren savaşta 30 bin kişi ölmüştü.

Azerbaycan'a bağlı Dağlık Karabağ, 1991'de Ermenistan tarafından işgal edilmiş ve 1994'te yapılan ateşkes anlaşması, çıkan gerginlikler sonucu bozulmuştu.