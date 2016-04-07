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Alman kanalı ZDF Erdoğan'a özür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren şiiri yayınlayan ve büyük tepki çeken Alman devlet televizyonu ZDF, yazılı bir açıklama ile Erdoğan'dan

Alman kanalı ZDF Erdoğan'a özür
'Erdoğan' şiiri tepki çeken Alman kanalı ZDF'den yazılı açıklama
Alman kanalı ZDF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
 
"ZDF, (İkinci Alman Kanalı) 'Neo Magazin Royale' mizah programındaki tartışmalı haberi, yayınlandığı gün sonrası internetten tüm tekrar izleme olanaklarıyla silmiştir. ZDF’nin Program Direktörü Dr. Norbert Himmler geçtiğimiz Cuma günü kamuya yönelik bir açıklama yaparak, söz konusu kararın, programın ZDF’nin standartlarını ve kalite taleplerini yerine getirmemesi dolayısıyla alındığını belirtmiştir.
 
ZDF Genel Müdürü Dr. Thomas Bellut Pazartesi günü Berlin’deki Türk Büyükelçisi ile görüşmüş, görüşme esnasında söz konusu programın izleyicilerin duygularını yaralamış olması nedeniyle üzüntülerini dile getirmiştir."
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