Alman kanalı ZDF Erdoğan'a özür

Alman kanalı ZDF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"ZDF, (İkinci Alman Kanalı) 'Neo Magazin Royale' mizah programındaki tartışmalı haberi, yayınlandığı gün sonrası internetten tüm tekrar izleme olanaklarıyla silmiştir. ZDF’nin Program Direktörü Dr. Norbert Himmler geçtiğimiz Cuma günü kamuya yönelik bir açıklama yaparak, söz konusu kararın, programın ZDF’nin standartlarını ve kalite taleplerini yerine getirmemesi dolayısıyla alındığını belirtmiştir.

ZDF Genel Müdürü Dr. Thomas Bellut Pazartesi günü Berlin’deki Türk Büyükelçisi ile görüşmüş, görüşme esnasında söz konusu programın izleyicilerin duygularını yaralamış olması nedeniyle üzüntülerini dile getirmiştir."

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