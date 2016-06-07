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Alman vekillere eleştiriyi böyle yorumladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'soykırım' oylamasından sonra Türkiye'nin Alman vekillere yönelttiği "suçlamalar" için "akılalmaz" tabirini kullandı.

Alman vekillere eleştiriyi böyle yorumladı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'soykırım' oylamasından sonra Türkiye'nin Alman vekillere yönelttiği "suçlamalar" için "akılalmaz" tabirini kullandı.

Reuters'ın haberine göre, Almanya Başbakanı Merkel, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendiren yasanın geçmesine dair Türkiye'den gelen tepkilerle ilgili yorum yaptı.

Merkel, "Türkiye'nin Ermeni Soykırımı oylamasından sonra Alman vekillere yönelttiği suçlamalar akılalmaz" diye konuştu.
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