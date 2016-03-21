Almanya Euro Bölgesi'nden çıksın çağrısı

CNBC kanalına konuşan King, Almanya'nın ekonomik olarak çok güçlendiğini ve EuroBölgesi'nden çıkması gerektiğini ifade etti.

King, "Önümüzdeki dönem için en iyi şey bu olur. Birçok ABD'li arkadaşımın Avrupalıları soruna para atmaktan uzaklaştırmasını ve Euro'yu başarıya ulaştırmak zorundayız demesini umut etmek istiyorum" dedi.

Euro Bölgesi'ndeki trajedinin Almanya'nın kendisini Avrupa'yı korumak için birliğe sokmasıyla başladığını ama şimdi Almanya'nın Euro'nun ilk kurulduğu güne kıyasla hem ekonomik hem de politik açıdan daha güçlü olduğunu söyledi.