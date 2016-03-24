Avrupa için korkutan iddia

ABD'li Associated Press (AP) haber ajansı, IŞİD'in Avrupa'da saldırılar düzenlemek üzere 400 militanı yetiştirdiğini aktardı. AP'ye konuşan yetkililer, Avrupa'daki IŞİD hücrelerinin saldırıların yerini ve zamanını kendilerinin belirlediğini ve yarı bağımsız yapılar olarak hareket ettiklerini söyledi.



"CAN KAYBI YÜKSEK OLSUN" TALİMATI

IŞİD'in bu hücrelere Paris ve Brüksel saldırılarında olduğu gibi olabilecek en yüksek can kaybına yol açacak türden saldırılar düzenlemeleri talimatını verdiği de ifade ediliyor ve hücrelerin birbirleriyle de kısmi iletişim içerisinde oldukları belirtiliyor.



SURİYE'DEKİ KAMPLAR

AP'ye konuşan Iraklı ve Avrupalı istihbarat yetkilileri, Avrupa'da saldırı düzenlemeleri istenen militanların Irak ve Suriye'deki kamplarda yetiştirildiğini aktarıyor.

22 Mart Salı günü Brüksel'de gerçekleştirilen ve 34 kişinin ölümüne yol açan saldırıları düzenleyen grubun da IŞİD tarafından eğitilen bir hücre olduğu düşünülüyor.



Yetkililer, saldırılardan önceki Cuma günü Brüksel'in Molenbeek mahallesinde yakalananParis saldırıları zanlısı Salah Abdeslam'ın da, Kasım 2015'teki saldırıların ardından doğup büyüdüğü Molenbeek'e giderek orada yeni bir hücre oluşturmaya başladığını da tahmin ediyor.

Brüksel'deki saldırıların ardından kaçtığı tahmin edilen ve aranan kişinin de Abdeslam'ın yolundan giderek yeni bir IŞİD hücresi oluşturmak için çalışacağından endişe ediliyor.



'YENİ HÜCRELER KURUYORLAR'

AP'ye konuşan Fransız Senatör Nathalie Goulet, "Abdeslam sadece saklanmaya çalışmadı. Aynı zamanda yeni saldırılar organize etti. İntihar saldırısı yelekleri edindi, yeni militanlar buldu" diyor.



Fransa Senatosu'nun cihatçı hücrelerin takibinden sorumlu komisyonuna eş başkanlık yapan Goulet, IŞİD'in Abdeslam'ın yakalanmasına yanıt vermek için Brüksel saldırılarını düzenlediği görüşünde:



"Bize 'Abdeslam'ı yakalarsanız yakalayın. Size hiçbir şeyi değiştiremediğinizi göstereceğiz' mesajını vermeye çalışıyorlar."



400 İLA 600 MİLİTAN

Goulet, IŞİD'in 400 ila 600 militanı sadece Suriye ve Irak dışında saldırılar düzenlemek üzere yetiştirdiği görüşünde. İç savaşın patlak vermesinden bu yana 5 binin üzerinde Avrupa ülkesi vatandaşı Suriye'ye gitti. Polis kayıtları yetersiz kalıyor. IŞİD hücrelerine dahil olanların kimliklerinin tespiti ise oldukça zor.

Brüksel saldırılarını düzenleyenlerden Brahim ve Khalid El Bakraoui kardeşler hakkında polisin elinde sadece küçük hırsızlık suçlamalarına dair kayıtlar bulunuyordu. İki kardeşin de Avrupa'da IŞİD adına saldırı düzenleyeceğine dair bir istihbarat yoktu.



Benzer şekilde Abdeslam'ın yakalandığı polis operasyonu sırasında çıkan çatışmada öldürülen Cezayir asıllı kişi hakkında da sadece İsveç'te hırsızlık sabıkası bulunuyordu.

ABD'li Associated Press haber ajansı, IŞİD'in Avrupa'da saldırılar düzenlemek üzere 400 militanı yetiştirdiğini yazdı.