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Azerbaycan: 170 asker öldürüldü, 12 zırhlı imha edildi

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmalarda Ermeni silahlı güçlerine bağlı 170 asker öldürüldü, 12 zırhlı araç imha edildi.

Azerbaycan: 170 asker öldürüldü, 12 zırhlı imha edildi
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan  ordusunun aldığı önlemler ve hedeflere vurduğu darbeler sonrasında karşı tarafın  büyük kayıplar verdiği, Ermeni güçlerinin silahlarını bırakarak panik içerisinde  geri çekildiği bildirildi.

 Azerbaycan ordusunun açtığı ateşle 170 Ermenistan askerinin  öldürüldüğü, 12 zırhlı aracın imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, geçen günlerde Azerbaycan ordusu tarafından geri alınan  mevzilerin güçlendirildiği belirtildi.

Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada, bugün 30 Ermeni askerinin  öldürüldüğünü, 3 tankın imha edildiğini duyurmuştu. Cephe hattında Ermenilere ait  bir komuta karargahı da Azerbaycan ordusu tarafından imha edilmişti.
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