Azerbaycan açıkladı yoğun ateş sürüyor

Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, taraflar arasında ateşkesin sağlanması konusunda mutabakata rağmen, Ermenistan tarafının bugün ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.

Bakanlık, Ermeni güçlerinin, Goranboy bölgesi Tapqaragoyunlu yerleşim birimi yakınlarındaki Azerbaycan mevzilerine 60, 82 ve 120 milimetrelik silahlarla ateş açtığını, Azerbaycan ordusunun ise ateşkese uyarak karşılık vermediği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, ateşkesin Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Necmeddin Sadıkov ile Ermenistan Genelkurmay Başkanı Yuri Haçaturov arasında Rusya tarafının arabuluculuğunda dün Moskova'da düzenlenen görüşmenin ardından sağlandığı doğrulandı.

ALİYEV: ERMENİSTAN SÜREKLİ PROVOKASYON PEŞİNDE

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İzleme Komitesi ve AGİT Minsk Grubu'nun temsilcileriyle görüştü.

Doğan Haber Ajansı Bakü Temsilcisi Ali Kan'ın haberine göre Aliyev, AKPM İzleme Komitesi temsilcilerine, cephe hattındaki son olaylardan duydukları endişeyi iletti.

Aliyev, Karabağ'daki sorunun çözümü için ileri adım atma şansı oluştuğu her dönemde Ermenistan'ın hep bu tür provokasyonlara yöneldiğini belitti.

AGİT Minsk Grubu eş başkanlarını da kabul eden Aliyev, yetkililerle Ermenistan-Azerbaycan temas hattındaki son olayları ele aldı. Cephe hattında operasyonların durdurulmasını memnunlukla karşıladıklarını belirten eş başkanlar, Dağlık Karabağ sorununa görüşmeler yoluyla kısa sürede çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Azerbaycan ayrıca, ateşkesin Azerbaycan ve Ermenistan genelkurmay başkanlarının dün Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından sağlandığını doğruladı.