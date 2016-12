Azerbaycan'dan flaş karar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün gece Güvenlik Konseyi'ni topladı. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada toplantıyla ilgili detayların kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.



TÜRKİYE'DEN KINAMA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarını kınayarak, Ermenistan’ı ateşkese uymaya ve çatışmalara bir an önce son vermeye çağırdı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan tarafından önceki gece temas hattında Azerbaycan’a yönelik olarak başlatılan topçu ateşleri ve sivil halkı da etkileyen saldırıların “kınandığı” belirtildi. Açıklamada, “Şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Ermenistan’ı ateşkese uymaya ve çatışmalara bir an önce son vermeye davet ediyoruz” ifadesine yer verildi.



ALİYEV VE ERDOĞAN'DAN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Azerbaycan Devlet Ajansının (Azertac) haberine göre de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev telefonda görüştü. Görüşmede, Erdoğan, Aliyev'e desteğini iletti ve Türk halkının her zaman Azerbaycan halkının yanında olduğunu vurguladı. Aliyev de kendisine taziye dileklerinde bulunan Erdoğan'a teşekkür etti.



Aliyev, Ermenistan ordusunun provokasyon yaptığını ve Azerbaycan mevzilerine saldırdığını belirterek, saldırının püskürtüldüğünü ve karşı tarafın gereken cevabı aldığını söyledi.



DAVUTOĞLU'NDAN DESTEK TELEFONU

Başbakan Davutoğlu da, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada şehit düşen askerler için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e taziye dileklerini iletti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Davutoğlu'nun, Aliyev'i telefonla arayarak, taziye dileklerini ilettiği, Ermenistan'ın provokasyonunun önlenmesi nedeniyle tebrik ve desteğini ifade ettiği bildirildi. Aliyev, görüşmede Başbakan Davutoğlu'na, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın provokasyonunu kararlıkla önlediğini ve gereken cevabı verdiğini kaydetti.



İRAN: ÇATIŞMALARI DERHAL DURDURUN

İran, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmadan " büyük kaygı " duyduğunu belirterek taraflara "çatışmaları derhal durdurun" çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Cabiri Ensari, " Her iki kuzey komşumuzu soğukkanlı olamaya davet ediyor, durumu daha da zorlaştıracak eylemlerden kaçınmalarını istiyoruz " açıklamasını yaptı.



İranlı Sözcü, " Taraflardan çatışmalara derhal son vererek, tüm çabalarını sorunun Birleşmiş Milletler ve barış grupları çerçevesinde barışçıl yöntemlerle çözülmesine yoğunlaştırmalarını tavsiye ediyoruz " dedi. İranlı sözcünün yazılı açıklamasında, " Radikal grupların yıkıcı eylemleriyle karşı karşıya olan bölgede, Karabağ bölgesinden de kaygı verici haberlerin gelmesi İran İslam Cumhuriyeti’nde derin kaygıya neden olmuştur " ifadesine yer verildi.



FRANSA'DAN ÇAĞRI

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Dağlık Karabağ'daki çatışmaları ''derin bir üzüntüyle'' karşıladığını bildirdi.



Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ''Cumhurbaşkanı, Yukarı Karabağ'da sivillerin de içinde olduğu birçok kişinin ölümüne yol açan vahim olayları üzüntüyle karşılamaktadır'' ifadelerine yer verildi. Hollande'ın taraflara ölçülü davranarak en kısa zamanda ateşkes yapma çağrısında bulunduğu açıklamada Ekim 2014'te Azerbaycan ve Ermenistan cumhurbaşkanlarının Elysee'de bir araya geldiği toplantıda barışçıl çözümden yana taahhütlerini ortaya koydukları hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca çatışmaların 1994 yılında yapılan anlaşmanın ardından gerçekleşen en ciddi olaylar olduğu belirtildi.



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu Dönem Başkanları ise yaptıkları açıklamada, çatışmalarla ilgili taraflara ''Silahları durdurmaları ve cephede durumu istikrarlı hale getirecek bütün gerekli önlemleri almaları'' çağrısında bulunmuştu.



AGİT: GÜÇ KULLANIMINI KINIYORUZ

Bunların yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Dönem Başkanları, taraflara, 'silahları durdurmaları ve cephede durumu istikrarlı hale getirecek bütün gerekli önlemleri almaları' çağrısında bulundu. AGİT Minsk Grubu Dönem Başkanları, Rusya Büyükelçisi Igor Popov, ABD Büyükelçisi James Warlick ve Fransa Büyükelçisi Pierre Andrieu ortak açıklama yaptı. Aralarında sivillerin de bulunduğu söylenen 'anlamsız' ölümlerden duyulan üzüntünün de dile getirildiği açıklamada, "Güç kullanımını en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

RUSYA DA DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ermenistan ve Azerbaycan’a itidal çağrısında bulunup, her iki taraftan da ‘bir an önce’ ateşkese gitmelerinin istedi. Putin’in mesajını ileten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus liderin şiddet olaylarının yenilenmesi nedeniyle ‘derin bir kaygı’ duyduğunu da aktardı.



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Ermenistan Savunma Bakanı Seyran Ohanyan'ı telefonla arayarak cephe hattındaki durumu görüştü.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Azerbaycanlı mevkidaşı Elmar Memmedyarov ve Ermenistanlı mevkidaşı Eduard Nalbandyan ile telefon görüşmesi yaptı. Lavrov, mevkidaşlarına, çatışmaların sona erdirilmesi için duruma müdahil olmaları çağrısında bulundu.

Azerbaycan, temas hattındaki şiddetli çatışmaların ardından karşı operasyon ve cevap önlemlerini tek taraflı olarak durdurma kararı alarak tek taraflı ateşkes ilan etti.Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, uluslararası kuruluşların başvuruları ve Azerbaycan devletinin barışçı siyaseti sonucu Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin karşı operasyon ve cevap önlemlerini tek taraflı olarak durdurduğu ve işgalden kurtarılan bölgelerin savunmasını güçlendirme kararı alındığını duyuruldu.Açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin saldırılarını sürdürmesi halinde düşmana misliyle karşılık verileceği ve işgal altındaki toprakların kurtarılarak arazi bütünlüğünün sağlanması amacıyla operasyonlara devam edileceği de kaydedildi.Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ savaşının ardından 1994’te varılan ateşkes, bir kez daha bozuldu. İki ülkenin güçleri arasında, 2 gündür ağır silah ve hava kuvvetlerinin kullanıldığı şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Saldırı uçakları, helikopterler, tanklar ve topçu bataryalarının kullanıldığı çatışmalarda her iki taraf da ciddi kayıplar verdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalarda 12 askerlerinin şehit olduğunu açıkladı. Ermenistan tarafından Azeri topçusunun ateşinde 12 yaşında bir çocuğun öldürüldüğü ifade edildi. Azeri kaynaklar, Ermeni güçlerinin de 100’ün üzerinde asker kaybettiğini ileri sürüyor. Ermenistan Cumhurbaşkanlığı ise yaptığı açıklamada, 18 askerlerinin öldüğünü iddia etti.Çatışmaların başlangıcına ilişkin olarak her iki taraf da birbirini suçladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Ermeni askerler önceki gece bütün cephe boyunca Azeri mevzilerini yoğun topçu ateşine tuttu. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan’ın helikopter ve tanklarla taktik pozisyon kazanmak için saldırıya geçtiğini kaydetti. Her iki taraf da çatışmalarda birbirinin ağır zayiat verdiğini öne sürüyor. Azerbaycan 6 Ermeni tankı ve 15 topçu bataryasını yok ettiğini, Ermenistan ise 1 Azeri helikopterini düşürüp 10’dan fazla tankı tahrip ettiğini belirtiyor.Ermenistan ordusu askeri mevzilerin yanı sıra cephe hattına yakın bölgelerdeki yerleşim birimlerini de ateşe tuttu, Azerbaycan da ateşle karşılık verdi.Çatışmalar sürerken Azeri güçlerinin Seyşulan ve Talış köyleri civarını ele geçirdiği ifade ediliyor. Azerbaycan karşısında Ermenistan’a desteği ile bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her iki tarafı da itidale davet edip çatışmaların bir an önce sonlandırılmasını istedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Ermenistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarını aradı. Dağlık Karabağ hukuken Azerbaycan sınırları içerisinde yer alıyor. Bölge fiili olaraksa Ermenistan’ın desteklediği Ermeni ayrılıkçıların işgali altında bulunuyor. Sorunun çözümüyle ilgili görüşmeler, yıllardır sürüyor.Bu gelişme, “1994 yılındaki ateşkes sonrası Karabağ cephesinde yaşanan en ciddi askeri çatışma” olarak değerlendiriliyor. Azerbaycan’a bağlı Dağlık Karabağ, 1991’de Ermenistan tarafından işgal edilmiş ve 1994’te yapılan ateşkes anlaşması çıkan gerginlikler sonucu ara ara ihlal edilmişti. Çatışma ve gerginlikler yüzünden Ermenistan ve Azerbaycan’dan toplamda 30 bine yakın kayıp verilmişti.