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Azerbaycan, Ermenistan'a aik İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan, Ermenistan'a aik İHA'yı düşürdü
Azerbaycan Savunma Bakanlığından APA haber ajansına yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun cephe hattında Ermeni güçlerinin provokasyonlarını önlemeyi sürdüğü vurgulanarak, Ermenistan'a ait bir insansız hava aracının imha edildiği belirtildi. İnsansız hava aracının, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattının Füzuli bölgesinde uçuş yaparken tespit edilerek vurulduğu kaydedildi.
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