Azerbaycan: Ermenistan ateşkesi bozdu

115 KEZ İHLAL EDİLDİ

Ancak bugün sabah saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama dünden bu yana Ermenistan’ın ateşkesi 115 kez ihlal ettiği belirtildi.

Ateşkes açıklamalarının ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında tarafların anlaşması ile çatışmaların durdurulduğunu açıklamıştı.

Ermenistan’ın işgali altındaki Dağlık Karabağ’da geçtiğimiz cumartesi başlayan çatışmalarda dün ateşkes sağlandı. Dün öğle saatlerinde Dağlık Karabağ’daki Ermeni güçlerinin ateşkes ilan ettiklerini açıklaması üzerine Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da bunu teyit etti.