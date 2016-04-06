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Azerbaycan: Ermenistan ateşkesi bozdu

Uluslararası toplumun ateşkes için yoğun çaba sarf ettiği Azerbaycan Ermenistan çatışmalarında, Azerbaycan ateşkesin Ermenistan tarafından bozulduğunu açıkladı.

Azerbaycan: Ermenistan ateşkesi bozdu
Ermenistan’ın işgali altındaki Dağlık Karabağ’da geçtiğimiz cumartesi başlayan çatışmalarda dün ateşkes sağlandı. Dün öğle saatlerinde Dağlık Karabağ’daki Ermeni güçlerinin ateşkes ilan ettiklerini açıklaması üzerine Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da bunu teyit etti.
115 KEZ İHLAL EDİLDİ
 
Ancak bugün sabah saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama dünden bu yana Ermenistan’ın ateşkesi 115 kez ihlal ettiği belirtildi.
 
Ateşkes açıklamalarının ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında tarafların anlaşması ile çatışmaların durdurulduğunu açıklamıştı.
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