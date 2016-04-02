Azerbaycan -Ermenistan çatışmasında 12 asker şehit oldu

Putin'in danışmanı Dmitri Peskov, Putin'in Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında silahlı çatışmaların yeniden şiddetlenmesinden derin endişe duyduğunu ve taraflara bir an önce çatışmaya son vermeleri çağrısında bulunduğunu belirtti.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Ermenistan Savunma Bakanı Seyran Ohanyan'ı telefonla arayarak cephe hattındaki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Azerbaycanlı mevkidaşı Elmar Memmedyarov ve Ermenistanlı mevkidaşı Eduard Nalbandyan ile telefon görüşmesi yaptı. Lavrov, mevkidaşlarına, çatışmaların sona erdirilmesi için duruma müdahil olmaları çağrısında bulundu.

12 AZERİ ASKERİ ÖLDÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan ile sınır hattında çıkan çatışmalarda dün geceden bu yana 12 Azerbaycan askerinin şehit olduğu belirtildi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Ermenistan Azerbaycan'ın bir helikopterini düşürdüğünü duyurdu. Ancak daha sonra Interfax'a konuşan bir Azerbaycan savunma yetkilisi, ‘provokasyon' olarak tanımladığı bu açıklamayı yalanladı.

​Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Artsrun Hovhannisyan da Facebook hesabından paylaştığı mesajda, Azerbaycan güçlerinin yerleşim yerlerine ve askeri güçlerin mevzilerine ateş açtığını yazdı. Hovhannisyan ayrıca, çatışmalar sonucunda her iki taraftan da ölümler olduğunu belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Ermenistanlı güçlerin sınır bölgelerinde son 24 saatte 127 kez ateş açtığını ve havan topu ile ağır silahlar kullandığını bildirdi. Azerbaycan, Ermenistan güçlerini askeri mevzilerin yanı sıra cephe yakınlarındaki yerleşim yerlerine de ateş açmakla suçladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine ve yerleşim birimlerine 82 ve 120 milimetrelik havan topları, top ve büyük çaplı silahlarla ateş açtığını, Azerbaycan ordusunun da karşılık verdiğini duyurmuştu.

Cephe hattındaki durumun gerginleştiği aktaran Bakanlık, Ağdere, Terter, Ağdam, Hocavend ve Fuzuli bölgelerinde şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirmişti.

Terter ilinin Karağacı köyünde bir evin bahçesine Ermeni güçlerinin attığı top mermisi isabet etmiş, evde bulunan bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralanmıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile sınır hattında çıkan çatışmalarda dün geceden bu yana 12 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu açıkladı. Yaşananlar üzerine Rusya lideri Putin, iki ülkeye itidal çağrısında bulunup her iki taraftan da ‘bir an önce’ ateşkese gitmelerini istedi.