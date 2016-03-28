Barzani tamam, İran markajda

Devletin büyük bir kararlılıkla Güneydoğu’da yürüttüğü terör operasyonlarına ek olarak, PKK’nın lojistik desteğinin kesilmesi konusunda İran ve Kuzey Irak yönetimi ile önemli temaslar yapılıyor. Başta örgüt yöneticileri olmak üzere Kandil’den kaçan PKK’lıların en az üçte ikisinin İran topraklarında oldukları tespiti yapıldı. Kuzey Irak yönetimi ise artık PKK ile arasına mesafe koymuş durumda.

LOJİSTİK DESTEK KESİLİRSE...

Hem Kuzey Irak hem de İran’la hızlanan görüşme trafiğinde hedef, örgütün lojistik desteğinin kesilmesi. Hükümette terör operasyonları ve örgütün lojistik desteğinin kesilmesine yönelik yapılan değerlendirmeler ve analizler şöyle: “PKK ile mücadelenin birden fazla cephesi var. Özellikle komşu ülkelerden sağlanan lojistik desteğin kesilmesi için bu ülkeler nezdinde temaslar hızlandı. İran’ın küresel dünya ile bütünleşme çabasının gereği olarak, PKK ile arasına mesafe koyması gerekecek. Türkiye’ye yapılan son ziyarette (İran Dışişleri Bakanı Zarif) beklentiler dile getirildi. İran tarafı da sıcak mesajlar verdi. Ancak somut olarak bu adımlar hayata geçerse, İran desteğinden bahsedilebilir. Kandil denilen yapının üçte ikisi İran’da. Eğer İran lojistik desteği keserse bu büyük bir kazanım olur. Buna ilişkin beklentiler var. İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin önümüzdeki günlerde planlanan Türkiye ziyaretinde de aynı beklentiler bir kez daha vurgulanacak.

BARZANİ TÜRKİYE'NİN YANINDA

Diğer yandan Türkiye’den sık sık heyetler giderek Barzani yönetimi ile görüşmeler yürütüyor. Kuzey Irak’ın da uluslararası toplumla entegre olabilmesi için Türkiye’nin desteğine ihtiyacı var. Bunun için Kuzey Irak topraklarındaki PKK güçleri ile arasına mesafe koyuyor. Barzani ailesi Türkiye’ye çok yakın. PKK ile mücadelede Türkiye’nin yanında olduğunu düşünülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Örgüt yöneticileri de dahil Kandil’in üçte ikisi İran’a kaçtı. PKK ile mücadele için Barzani ikna edildi, İran da yakın markaja alındı.