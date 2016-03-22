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Belçika, Türkiye'deki temsilciliklerini kapattı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün havalimanı ve metro istasyonunda yaşanan terör saldırılarının ardından İstanbul Taksim'deki Belçika Başkonsolosluğu ile Ankara'daki Belçika Büyükelçiliği kapatıldı.

Belçika, Türkiye'deki temsilciliklerini kapattı
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bu sabah Belçika'nın başkenti Brüksel'de art arda düzenlenen terör saldırısından sonra Belçika'nın İstanbul ve Ankara'daki diplomatik temsilcilikleri kapatıldı. Bugün ve yarın yapılması planlanan vize işlemleri ve randevuların iptal edildiği kaydedildi.
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