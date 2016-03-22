Belçika, Türkiye'deki temsilciliklerini kapattı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bu sabah Belçika'nın başkenti Brüksel'de art arda düzenlenen terör saldırısından sonra Belçika'nın İstanbul ve Ankara'daki diplomatik temsilcilikleri kapatıldı. Bugün ve yarın yapılması planlanan vize işlemleri ve randevuların iptal edildiği kaydedildi.