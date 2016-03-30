Belçikalı Türklerden karşı hamle

Belçika'da yaşayan Türkler, Avrupa'da geniş bir faaliyet alanı bulan PKK'nın kanlı yüzünü anlatmak için başkent Brüksel'de çadır kuracak.

Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Belçika Şubesi Başkanı Basir Hamarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada "terör örgütü PKK'nın gerçek yüzünü göstermek için" Brüksel'de perşembe günü Avrupa Parlamentosu (AP) karşısında çadır kuracaklarını söyledi.

Bu yolla, PKK'nın saldırıları ve yol açtığı yıkımı halka anlatacaklarını ifade eden Hamarat, "PKK, sadece polislerimizi, askerlerimizi şehit etmiyor. Ankara'daki saldırısında anne karnındaki bir bebeği bile katletti. Şehirlerde intihar saldırılarıyla halkı, sivilleri hedef aldı, masum insanlara kıydı. Üstelik bunu yeni de yapmıyor. Yıllardır acımasızca, sivilleri öldürüyor. Tüm bunların anlatılması ve gösterilmesi gerekiyor" dedi.



Çadırın üstünde, terör örgütünün saldırılarında şehit olan asker ve polislerin fotoğraflarının yanı sıra hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarına da yer verileceğini anlatan Hamarat, "Ama bizim Türkiye olarak terörle mücadelemiz sadece bölücü terör örgütü ile sınırlı deği. Başta DAEŞ olmak üzere diğer terör örgütlerine karşı da mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin sonucu olarak DAEŞ, Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'nin diğer terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi de anlatacağız" diye konuştu.



TÜM TERÖR KURBANLARININ FOTOĞRAFLARI ASILACAK

Bu kapsamda teröre saldırılarında Türk vatandaşlarının yanı sıra Belçika, Fransa ve Pakistan'daki saldırılarda hayatını kaybeden terör kurbanlarının da fotoğraflarını çadıra asacaklarını söyleyen Hamarat, şöyle devam etti:



"Brüksel'de hain terör saldırısını en samimi duygularla lanetliyor ve terör bu dünyadan silinene kadar terör mağdurlarının yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. İstanbul’da ve Ankara’da gerçekleşen terör olayları ne kadar kalleşçe yapıldıysa Brüksel’de, Avrupa’nın başkentinde yapılan bu hain saldırı aynı derecede haince ve kalleşçedir. Terörün dini, dili ve milleti olamaz. Terörün tek bir gayesi vardır o da masum insanları hedef almak, hayatı yaşanmaz kılmak ve korku hegemonyasını insanlara nüfuz ettirmektir. Ama bilinmeli ki dün Ankara ve İstanbul’da şimdi ise Brüksel’de insanlar terörün her türlüsüne karşı dik duracak ve terör örgütlerini topraklarından def edeceklerdir. Zira terör kurban ayırmıyor, bunu PKK ve DAEŞ terörüne kurban gidenlerin fotoğraflarını yan yana asarak göstereceğiz."

Hamarat, 10 gün sürecek eylemleri kapsamında cuma günü saat 15.00'te Avrupa'daki 100'e yakın UETD temciliğinin de ortak açıklama yayımlayacağına bildirdi.