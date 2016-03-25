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Brüksel'deki operasyonlarda patlama

Belçika'nın başkenti Brüksel'i kana bulayan saldırıların ardından Schaerbeek semtinde büyük bir operasyon düzenlendi. Baskında patlama sesi duyulurken, bir kişinin "etkisiz hale getirildiği" belirtildi.

Brüksel'deki operasyonlarda patlama
Bazı kaynaklar bölgede iki patlama sesinin duyulduğunu aktardı. Bomba imha uzmanı ekiplerinin de ulaştığı bölge, güvenlik kordonuna alındı.
 
Polis operasyonunun, Fransa'da düzenlenmesi planlanan ancak son anda önlenen bir saldırıya ilişkin gerçekleştirildiği bildirildi.
 
Fransa'da dün yapılan bir baskında, terör saldırısı hazırlığında olduğu belirtilen Reda Kriket adlı bir Fransız'ın yakalandığı açıklanmıştı. 34 yaşındaki Kriket'in evinde yapılan aramada patlayıcı madde ele geçirilmişti.
 
Başkent Brüksel'de 22 Mart sabahı havalimanı ve metro istasyonunda düzenlenen intihar saldırılarında; üçü canlı bomba, 34 kişi hayatını kaybetmiş, 270 kişi de yaralanmıştı. 
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