Brüksel'deki patlama Rusya'yı vurdu!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen patlamaların ardından Rusya borsasında düşüş yaşandı.
Moskova Borsası (MICEX) endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kaybederek 1899,11 puana düşerken, RTS endeksi ise yüzde 0,36 gerileyerek 881,83 puana indi.
Moskova Borsası (MICEX) endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kaybederek 1899,11 puana düşerken, RTS endeksi ise yüzde 0,36 gerileyerek 881,83 puana indi.
Brüksel uçuşları düzenleyen tek Rus havayolu şirketi Aeroflot’un da hisseleri saldırıların ardından yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.