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Brüksel'deki PKK çadırı kaldırıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de terör örgütü PKK'nın Avrupa Birliği binalarının yakınına kurduğu çadır kaldırıldı.

Brüksel'deki PKK çadırı kaldırıldı
Terör örgütünün, AB Konseyi binasının arka tarafındaki Jean Rey  Meydanı'nda kurduğu çadır, izin süresinin sona ermesi üzerine kaldırıldı.
Ankara'daki terör saldırısından iki gün sonra PKK'nın çadır kurmasına  Belçika makamlarının izin vermesine Türkiye sert tepki göstermişti.
 
Brüksel'deki terör saldırılarının ardından kaldırılan PKK çadırı  geçtiğimiz günlerde yeniden açılmıştı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı Türkiye-AB Zirvesi sırasında  çadırda terör örgütüne ait pankart ve bez parçaları kaldırılmış, daha sonra  yeniden asılmıştı.

Çadırda, kırmızı bültenle aranan PKK'nın Belçika'daki liderlerinden  Remzi Kartal basın toplantısı düzenlemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çadırla ilgili olarak, "Bunlar  dürüst değil, samimi değil. Bunlar ikircikli davranıyorlar. Bugün bayrağı  indirmişler, posterleri kaldırmışlar, kimi aldatıyorsunuz. Dürüst olun, samimi  olun. Karşınızda aldanacak bir Türkiye yok, bir Türk milleti yok. Bunu biliniz.  Bunun adı teröre teslim olmaktır. Bunlar teröre teslim oldular." demişti.

Başbakan Davutoğlu da tepkisini Türkiye-AB Zirvesi sonunda düzenlediği  basın toplantısında güçlü şekilde dile getirmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşı Didier Reynders'i arayarak, çadırın derhal  kaldırılması gerektiğini vurgulamıştı. Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Marc  Trentesau da Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve büyükelçiye Türkiye'nin  protestosu iletilmişti.

Ankara'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, Belçika'nın  Ankara Büyükelçiliğine siyah çelenk bırakarak, terör örgütünün propaganda  yapmasına izin verilmesini kınamıştı.
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