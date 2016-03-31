Brüksel'deki PKK çadırı kaldırıldı

Terör örgütünün, AB Konseyi binasının arka tarafındaki Jean Rey Meydanı'nda kurduğu çadır, izin süresinin sona ermesi üzerine kaldırıldı.

Ankara'daki terör saldırısından iki gün sonra PKK'nın çadır kurmasına Belçika makamlarının izin vermesine Türkiye sert tepki göstermişti.

Brüksel'deki terör saldırılarının ardından kaldırılan PKK çadırı geçtiğimiz günlerde yeniden açılmıştı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı Türkiye-AB Zirvesi sırasında çadırda terör örgütüne ait pankart ve bez parçaları kaldırılmış, daha sonra yeniden asılmıştı.

Çadırda, kırmızı bültenle aranan PKK'nın Belçika'daki liderlerinden Remzi Kartal basın toplantısı düzenlemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çadırla ilgili olarak, "Bunlar dürüst değil, samimi değil. Bunlar ikircikli davranıyorlar. Bugün bayrağı indirmişler, posterleri kaldırmışlar, kimi aldatıyorsunuz. Dürüst olun, samimi olun. Karşınızda aldanacak bir Türkiye yok, bir Türk milleti yok. Bunu biliniz. Bunun adı teröre teslim olmaktır. Bunlar teröre teslim oldular." demişti.

Başbakan Davutoğlu da tepkisini Türkiye-AB Zirvesi sonunda düzenlediği basın toplantısında güçlü şekilde dile getirmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşı Didier Reynders'i arayarak, çadırın derhal kaldırılması gerektiğini vurgulamıştı. Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Marc Trentesau da Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve büyükelçiye Türkiye'nin protestosu iletilmişti.

Ankara'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, Belçika'nın Ankara Büyükelçiliğine siyah çelenk bırakarak, terör örgütünün propaganda yapmasına izin verilmesini kınamıştı.