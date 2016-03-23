Brüksel'deki terör örgütü çadırı kaldırıldı

Terör örgütü PKK, çadır için ay sonuna kadar Belçika makamlarından izin almıştı.

Örgüt simgelerinin yer aldığı çadırda, bir bombalama eyleminin emrini verdiği iddiasıyla kırmızı bültenle aranan PKK'nın Avrupa’daki liderlerinden Remzi Kartal basın toplantısı düzenlemişti.

Brüksel'de 18 Mart'ta düzenlenen Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi sırasında boşaltılan çadıra ertesi gün tekrar terör örgütünü simgeleyen bez parçaları asılmış ve çadır Belçika polisi tarafından korumaya alınmıştı.

Belçika hükümeti, Türkiye'nin en üst düzeyde ilettiği tepkilere rağmen terör örgütüne yönelik tutumunu değiştirmemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili, "Bunlar ikircikli davranıyorlar. Bugün bayrağı indirmişler, posterleri kaldırmışlar, kimi aldatıyorsunuz. Dürüst olun, samimi olun. Karşınızda aldanacak bir Türkiye yok, bir Türk milleti yok. Bunu biliniz. Bunun adı teröre teslim olmaktır. Bunlar teröre teslim oldular." ifadelerini kullanmıştı.

Brüksel'deki terör saldırılarının ardından polis, terör örgütü PKK yandaşlarından çadırı kaldırmasını istedi. 13 Mart'ta meydana gelen Ankara'daki terör saldırısından sadece 2 gün sonra alınan izinle kurulan çadır, bugün öğleden sonra söküldü.