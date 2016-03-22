Brüksel saldırısında intikam şüphesi

Sabah saatlerinde Brüksel'i savaş alanına çeviren patlamaları Rus İnterfaks haber ajansı, "Brüksel havalimanındaki patlamalardan kısa bir süre sonra özellikle iki metro istasyonunda infilak eden bombalar önemli bir çağrışım yapıyor" diye yazdı.





Ajansın analizinde şu noktalara dikkat çekildi:

Metro istasyonlarından ilki olan Shuman Meydanı'nda Avrupa Birliği kurumlarının ana merkezleri bulunuyor. İkinci bomba ise mültecilerin yoğun yaşadığı bölge Maalbeek istasyonu.

Birkaç gün önce tam da bu ikinci metro istasyonunda Fransa başkenti Paris’te 132 kişinin ölümüyle sonuçlanan terörist saldırının beyni Salah Abdeslam güvenlik güçleri tarafından ele geçirilmişti.