Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Brüksel saldırısında intikam şüphesi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Zaventem Havalimanı ve metro istasyonlarında düzenlenen bombalı saldırıların, IŞİD tarafından 17 Mart tarihinde yine Brüksel’de ele geçirilen Paris saldırganı Salah Abdeslam'ın intikamını almak için düzenlendiği yorumları yapılıyor.

Brüksel saldırısında intikam şüphesi
Sabah saatlerinde Brüksel'i savaş alanına çeviren patlamaları Rus İnterfaks haber ajansı, "Brüksel havalimanındaki patlamalardan kısa bir süre sonra özellikle iki metro istasyonunda infilak eden bombalar önemli bir çağrışım yapıyor" diye yazdı.

Ajansın analizinde şu noktalara dikkat çekildi:

Metro istasyonlarından ilki olan Shuman Meydanı'nda Avrupa Birliği kurumlarının ana merkezleri bulunuyor. İkinci bomba ise mültecilerin yoğun yaşadığı bölge Maalbeek istasyonu.

Birkaç gün önce tam da bu ikinci metro istasyonunda Fransa başkenti Paris’te 132 kişinin ölümüyle sonuçlanan terörist saldırının beyni Salah Abdeslam güvenlik güçleri tarafından ele geçirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.