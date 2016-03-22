Brüksel’deki patlamada bir Türk yaralandı

Havaalanında çalışan bir Türk görevlinin DHA muhabirine verdiği bilgiye göre yaralıların arasında bir Türk bulunuyor. Havaalanındaki Türk görevli çalışma arkadaşından haber alamadığını ve daha sonra hastaneye kaldırıldığını öğrendiklerini ifade etti. Önce silah seslerinin duyulduğunu ardından patlamanın gerçekleştiği bilgisini veren yetkili, yaralının Leuven hastanesine kaldırıldığı bilgisini verdi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de olağan üstü hal ilan edildi ve şehirdeki bütün ulaşım araçları iptal edildi. Ülkedeki ilkokullar ve ortaokullar tatil edildi. Kentte ölü sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.

Brüksel’deki bombalı saldırıların arkasından güvenlik önlemleri en üst seviyeye yükseltildi ve olağanüstü hal ilan edildi.

Bombalı terör saldırısında havalimanında 13 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Avrupa Parlamentosu’nun yakınındaki Maalbeek istasyonunda ise 15 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı resmi açıklamaya göre ise havalimanında 11 ölü, 81 yaralı bulunuyor. Metrodaki yetkililer ise metro istasyonunda ise 15 ölü 55 yaralı olduğu bilgisini verdi.

THY Brüksel- İstanbul seferinde havaalanında kalan yolcularda uçakta yaklaşık 2 saat bekletildiklerini patlamadan yarım saat en fazla 45 dakika olay yerinde bulunduklarını söylediler.