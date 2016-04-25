Buzlarda dışkı kalıntısı çıktı!

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de, yiyeceklerdeki hijyene yönelik araştırmaların yayınlandığı 'Rip Off Britain' adlı programda, tavuk ürünleri satan firmanın Birmingham'daki bir şubesinde kullanılan buzlarda dışkı kalıntıları olduğu ortaya çıkarıldı.

BBC’nin haberine göre; Leeds Beckett Üniversitesi’nde analiz sonuçlarını değerlendiren Dr. Margarita Gomez Escalada, “Buzlarda yüksek oranda bakteri bulduk” dedi.

Escalada, programdaki değerlendirmesinde şunları söyledi: “Buzlardaki dışkı organizmaları ya buzun yapıldığı suda ya da buzun kendisinde bir kirlenme olduğunu ortaya koyuyor. Bu da buzun tüketilmesiyle hastalık kapma riskini artıyor.”

Dünyanın hemen her yerinde şubeleri bulunan fast food zinciri de araştırma sonucunun BBC’de yayınlanması üzerine bir açıklama yayınladı. Şirket, bulguların hayal kırıklığı yarattığını belirterek, “derhal inceleme başlatıldığını” açıkladı.