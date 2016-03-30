Charlie Hebdo kapağıyla yine tepki çekti

Dergi son kapağında Ruanda kökenli Belçikalı şarkıcı Stromae’ye yer verdi. Karikatürde Stromae ünlü parçası ‘Baba neredesin’i (Papa ou t’es) söylerken, ceset parçaları ‘Burada’, ‘Orada’ gibi cevaplar veriyor. Derginin piyasaya çıkmasının ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı, karikatürü rahatsız edici bulduklarını belirten mesajlar yayınladı. Dergi geçtiğimiz aylarda da, cesedi Bodrum sahiline vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi için, ‘Büyüse o da Köln’de tacizci olurdu’ başlığını atarak tepki çekmişti.



