Çipras: Anlaşmanın uygulanması hiç kolay değil

AB'nin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı olumlu bir adım olarak nitelendiren Çipras, "Anlaşma gerçekleşmeseydi tek taraflı eylemlerin dominosuna maruz kalacaktık" diye konuştu.

Anlaşmanın başarıya ulaşması için iki önemli şartın oluşması gerektiğine işaret eden Çipras, ilk olarak Türkiye'den Yunanistan'a geçişlerin azaltılması gerektiğini, aksi takdirde adaların boşaltılamayacağını ve anlaşmanın uygulanamayacağını söyledi.

Çipras, ikinci olarak da Yunanistan'ın yasal düzenlemeleri yerine getirmesi ve sığınmacılara ilişkin işlemleri gerçekleştirmesi için önemli bir insan gücüne ihtiyaç duyduğunu belirtti.

İşlemlerin hızla yapılması için kendisinin başkanlık edeceği özel bir hükümet organı oluşturdukları bilgisini paylaşan Çipras, "Şimdi yokuşu tırmanmamız gerekiyor çünkü anlaşmanın uygulanması hiç kolay bir iş değil" değerlendirmesinde bulundu.

Avromopulos da Yunanistan'ın bu süreçte hızla harekete geçtiğini belirterek anlaşmanın ivedilikle uygulanmasının sığınmacı krizinde durumun iyileştirilmesini sağlayacağını söyledi.

AB ve Türkiye arasında 18 Mart'ta varılan anlaşmaya göre, Türkiye üzerinden 20 Mart'tan itibaren Ege'deki Yunan adalarına geçen sığınmacılar 4 Nisan'dan sonra iade edilebilecek.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, AB Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos ile başkent Atina'daki Başbakanlık konutunda bir araya geldi.