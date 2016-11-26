Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı Merkel çarketti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile AB arasındaki sığınmacı anlaşmasının uygulanmasında tarafların güvenilir ortaklar olduğunu söyledi.



Merkel, Berlin'de Malta Başbakanı Joseph Muscat ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sınırları sığınmacılara açabilecekleri şeklindeki sözlerini hatırlatması ve Avrupa'nın yeni göç akımlarına karşı hazırlıklı olup olmadığı şeklindeki bir soruya karşılık, "AB'nin sözleşmeden kaynaklanan sorumlukluklarını yerine getirmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye'nin de yükümlülüklerini yerine getireceğinden hareket ediyoruz." dedi.



Söz konusu anlaşmanın tüm tarafların çıkarına olduğunu ifade eden Merkel, "Bu sadece bizim için değil, benim görüşüme göre Türkiye için de iyi. İnsan kaçakçıları olarak sahillerde çalışan mafya türü yapılar hiç bir zaman iyi olamaz. İnsan hayatının tehlikeye girmesi de iyi bir olay değil. Hatırlatmak isterim, Türkiye ile bu anlaşma olmadan önce bu yılın ocak ve şubat aylarında Ege Denizi'nde de 400'den fazla insan hayatını kaybetmişti. Bu nedenle AB'nin de, Türkiye'nin de güvenilir ortaklar olduğuna inanıyorum. Bu konuda daha birlikte yapacağımız çok iş var." şeklinde konuştu.



Aynı soruya yanıt veren Muscat da, "Bu anlaşmadan ayrılmanın kimsenin çıkarına olacağını düşünmüyorum. Bu konuda resmi açıklamalarda ne söylenirse söylensin, bunlar, hiç bir taraftan görüşmelerin sürdürülmemesi, irtibatta kalınmaması yönünde gerekçe olarak kullanılmamalıdır. Gelecekte birbirimizle daha fazla görüşmeliyiz. Akdeniz bölgesinde durum daha da karışık hale geldi, daha da geliyor. Her zaman söyledik. Mükemmel olmasa da Türkiye ile bir anlaşmamız var." ifadesini kullandı.



Muscat, Türkiye ile varılan anlaşmanın benzerlerini sadece Libya ile değil, Akdeniz bölgesindeki diğer tüm ülkelerle yapması gerektiğini, bunun için de istikrarlı görüşme muhatapları aradıklarını kaydetti.



Gelecek yılın başında AB dönem başkanlığını üstleneceklerini ve bu görevi pragmatik şekilde yerine getireceklerini ifade eden Muscat, AB'den ayrılacak olan İngiltere'ye de adil davranılması gerektiğini söyledi.