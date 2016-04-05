Dağlık Karabağ'da son dakika gelişmesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında tarafların vardığı anlaşma ile çatışmaların durdurulduğunu doğruladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çatışmalarda yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

Karabağ savunma bakanlığı sözcüsü, "Azerbaycan ile eteşkes için anlaştık... Ateş edilmemesi için talimat verildi" dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmaların durdurulduğunu açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Yerel saatle 11.00'de (TSİ 12.00) askeri eylemler durdu" açıklamasında bulundu. Azerbaycan ordusunun, işgalden kurtarılan topraklarda mevzilerini güçlendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

70 ERMENİSTAN ASKERİ ÖLDÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, cephe hattındaki gerginliğin devam ettiği, Ermeni güçlerin kaybettikleri mevzileri geri alma girişimlerinin başarısız olduğu, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerinin ateşe tutulduğu bildirilmişti.

Bunun üzerine Azerbaycan ordusunun açtığı ateşle Ağdere bölgesinde Magadiz mıntıkasında Ermeni askeri karargahının imha edildiği belirtilmişti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalarda Ermeni güçlere ait beş tank ve mühimmat dolu beş aracın içindekilerle birlikte imha edildiğini, yaklaşık 70 Ermeni askerin öldürüldüğünü duyurdu.

16 AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT

Açıklamada, son iki gündeki çatışmalarda 16 Azerbaycan askerinin şehit olduğu belirtildi.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmalarda Ermeni güçlerin sivil yerleşim birimlerini top atışına tutması sonucu Turane Hasanova adlı Azeri bir genç kız da hayatını kaybetti. Ermeni güçlerin ateşi sonucunda Terter'in Hasankaya köyünde merminin eve isabet etmesi sonucu 16 yaşındaki Hasanova yaşamını yitirdi.

Azeri yetkililer, çatışmaların başlamasından bu yana dört Azeri sivilin hayatını kaybettiğini, 17'sinin de yaralandığını bildirdi.

Associated Press, Dağlık Karabağ'da düşürülen bir insansız hava aracının görüntüsünü yayınladı. Ajans, İHA'nın Azerbaycan Ordusu'na ait olduğunu belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmalarda Ermeni silahlı güçlerine bağlı 170 asker öldürüldüğü, 12 zırhlı araç imha edildiği belirtilmişti.

ALİYEV'DEN YARALI ASKERLERE ZİYARET

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Savunma Bakanlığı Merkezi Askeri Hastanesi'nde tedavi edilen yaralı askerleri ziyaret etti.

Azerbaycan topraklarını korumak için gösterdikleri kahramanlık nedeniyle yaralı askerlere teşekkür eden Aliyev, "Siz çatışmalarda yaralandınız ancak zafer kazandınız. Azerbaycan ordusu düşmana layıkıyla cevap verdi. Cephe hattındaki durum, Azerbaycan ordusu, subayı ve askerinin kahramanlığını gösteriyor. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korumak her bir Azerbaycanlının borcudur. Sizin gibi evlatlarımız, vatanın şanını yüceltiyor. Sizin askeri mücadeleniz gelecekte askeri kitaplarda yansıtılacaktır" diye konuştu.

Aliyev, "Biz öz topraklarımızda savaşıyoruz. Biz kendi topraklarımızı savunuyoruz. Bizim işimiz hak işidir. Azerbaycan ordusu bu defa da düşmana yerini gösterdi ve yerine oturttu" dedi.

Doğan Haber Ajansı Bakü Temsilcisi Ali Kan'ın haberine göre; Aliyev yaralı askerleri ziyaretinde, Azerbaycan ordusunun, temas hattında kendi üstünlüğünü daha da güçlendirdiğini söyledi. Aliyev açıklamasına şöyle devam etti:

"Ermeni işgalcilerinin bu provokasyonlara el atması ilk değil. Ben defalarca söyledim. Onlar işgal altındaki toprakları daima kendi nezaretlerinde tutmak istiyorlar, barış istemiyorlar, görüşmeler sürecinde samimiyetsizler. Tüm uluslararası, ahlaki normları ihlal edip, sivil halka ateş açıyorlar. Bu olaylardan birkaç gün önce Ermenistan-Azerbaycan sınırında, bu olaylar sırasında ise bizim köylerimizi ateşe tutuyorlar. Sivil halktan ölenler var. Onların hareketleri budur. Azerbaycan ordusu askerleri hiçbir zaman sivil halka karşı savaşmazlar."



İRAN: AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN GERİLİMİNDE TARAFSIZIZ

İran, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan askeri çatışma konusunda "tarafsız" olduğunu belirtti.

Azerbaycan -Ermenistan cephe hattındaki çatışmalar nedeniyle İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış politika Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin de katıldığı bir toplantı düzenlendi.

İki ülke arasında devam eden çatışmalar ve çatışma bölgesinden İran'a atılan mühimmat konusunda komisyon üyelerine bilgi veren Dışişleri Temsilcisi, İran'ın yaşanan gerilim konusunda " tarafsız " bir politika izlediğini söyledi.

Komisyon üyelerinden milletvekili İbrahim Ağa Muhammedi, yaptığı açıklamada, " Toplantıda çatışmaların, var olan hassasiyetler nedeniyle her iki ülkenin de yararına olmayacağın altı çizildi. İran da tarafsız bir tutum izleyerek çatışmaların durdurulmasına çalışıyor " diye konuştu.