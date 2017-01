Derbi iptal edildi, akıllara o saldırı geldi

Paris saldırılarından biri Fransa-Almanya hazırlık maçının oynandığı sıralarda stadın yakınlarındaki bir barı ve restoranı hedef almıştı.

Patlama sesi, stadyumda maç oynanırken net bir şekilde duyulmuş, o anlar da an be an kaydedilmişti.

Karşılaşmanın oynandığı Stade de France'ın dışındaki saldırı sonrası kordon altına alınan bölgede polisler kanıt aramış, taraftarsa uzun süre sahanın içinde mahsur kalmıştı.

Yaşanan korku ve panik nedeniyle kalabalık bir taraftar grubu saha içinde beklemişti.

Seyirciler saatler sonra staddan çıkabilmişti. Dışarıda terör saldırılarının gerçekleştiği sırada, statta maçı izlemek için gelen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da bulunuyordu.

Karşılaşmayı izleyen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, stat çevresinde meydana gelen patlamaların ardından yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde stattan çıkarılmıştı.

TERÖR TEHDİDİ NEDENİYLE BELÇİKA-İSPANYA MAÇI İPTAL EDİLMİŞTİ

Belçika ve İspanya milli futbol takımları arasında 16 Kasım'da oynanması gereken hazırlık maçı da, terör tehdidi yüzünden iptal edilmişti.

Belçika'da İçişleri Bakanlığı'na bağlı Kriz Merkezi'nin uyarıları dikkate alınarak, Belçika ve İspanya Milli Takımları arasında Kral Baudouin Stadı'nda oynanması gereken futbol maçının iptal edildiği bildirilmişti.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, maçın iptal haberinin ardından federasyonun güvenlik ve seyahat yetkilileriyle acil bir toplantı yapmış, "en kısa sürede Brüksel'i terk etme" kararı aldıkları öne sürülmüştü.