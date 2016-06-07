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Erdoğan'a küstah yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Kanı laboratuvar testinden geçmeli' sözleriyle tepki gösterdiği Cem Özdemir, "Almanya'da meclis herhangi bir otoriter liderin keyfine göre kararlar almak zorunda değil" diye açıklama yaptı.

Erdoğan'a küstah yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Kanı laboratuvar testinden geçmeli' sözleriyle tepki gösterdiği Cem Özdemir'den yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Meclisi'nden geçen Ermeni tasarısı dolayısıyla Cem Özdemir'e sert tepki göstermiş, "Neymiş? Birileri de diyor ki, güya Türk... Ne Türk'ü be? Bunların kanlarının laboratuvar testinden geçmesi lazım" demişti.

Özdemir, Erdoğan'ın bu sözlerine küsthaça bir yanıt verdi ve adeta Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerini doğruladı. Özdemir, "Almanya'da meclis herhangi bir otoriter liderin keyfine göre kararlar almak zorunda değil" ifadelerini kullandı.

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CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
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