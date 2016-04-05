Ermenistan'ın 70 tankı imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, cephe hattındaki gerginliğin devam ettiği, Ermeni güçlerin kaybettikleri mevzileri geri alma girişimlerinin başarısız olduğu, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerinin ateşe tutulduğu bildirildi.

Bunun üzerine Azerbaycan ordusunun açtığı ateşle Ağdere bölgesinde Magadiz mıntıkasında Ermeni askeri karargahının imha edildiği belirtildi.

Bakanlık, çatışmalarda Ermeni güçlere ait beş tank ve mühimmat dolu beş aracın içindekilerle birlikte imha edildiğini, yaklaşık 70 Ermeni askerin öldürüldüğünü duyurdu.

16 AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT

Açıklamada, son iki gündeki çatışmalarda 16 Azerbaycan askerinin şehit olduğu belirtildi.

Cephe hattında operasyon üstünlüğünü sürdürmek için gerekenlerin yapıldığını duyuran bakanlık, imha edilen karargah ve tankların görüntüsünü paylaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmalarda Ermeni silahlı güçlerine bağlı 170 asker öldürüldüğü, 12 zırhlı araç imha edildiği belirtilmişti.

İRAN: AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN GERİLİMİNDE TARAFSIZIZ

İran, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan askeri çatışma konusunda "tarafsız" olduğunu belirtti.

Azerbaycan -Ermenistan cephe hattındaki çatışmalar nedeniyle İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış politika Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin de katıldığı bir toplantı düzenlendi.

İki ülke arasında devam eden çatışmalar ve çatışma bölgesinden İran'a atılan mühimmat konusunda komisyon üyelerine bilgi veren Dışişleri Temsilcisi, İran'ın yaşanan gerilim konusunda " tarafsız " bir politika izlediğini söyledi.

Komisyon üyelerinden milletvekili İbrahim Ağa Muhammedi, yaptığı açıklamada, " Toplantıda çatışmaların, var olan hassasiyetler nedeniyle her iki ülkenin de yararına olmayacağın altı çizildi. İran da tarafsız bir tutum izleyerek çatışmaların durdurulmasına çalışıyor " diye konuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmalarda Ermenistan, 70 asker ve beş tank kaybetti. Öte yandan İran açıklama yaparak iki ülke arasında yaşanan askeri çatışma konusunda "tarafsız" olduğunu belirtti.