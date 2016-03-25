Esad'dan Türkiye'ye 'kardeşlik' mesajı

Eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü. Beyrut üzerinden Şam'a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir görüşme gerçekleştiren Gürel, Esad'ın Türkiye halkına mesajını Yurt Gazetesi'nde yazdı.

Gürel'in yazısı şöyle:

"Görüşmemize hiç kimseyi temsilen gelmediğimi belirterek söze başladım. Yalnızca Türk halkının büyük çoğunluğunun Suriye halkıyla dayanışma içinde olmayı isteğini ve kişisel düşmanlıkların aşılarak bölgenin yeni gerçeklerine uygun ilişkiler geliştirilmesi gerektiğini belirttim.

Esad, Türk halkıyla iyi ilişkileri sürdürmek istediklerini belirtti ve hiç kimseye kişisel husumeti olmadığını ima etti. Türk yetkililerinden hiçbiri için, bırakınız hakaretamiz olmayı, kötü bir söz söylemeyi, dargınlık bile sergilemedi.

Cumhurbaşkanı Esad'la özellikle bir konuda aynı doğrultuda düşündüğümüzü gördüm: Ülkelerimizin bütünlüğü konusunda birlikte davranmamız gerekiyordu.

Kendisine sordum, "Türkiye'ye yollamak istediğiniz bir mesaj var mı?"

Bana doğru iki adım attı elini uzattı ve dedi ki; Öncelikle bunu iletin, kardeş olmaya mecburuz.