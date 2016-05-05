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Euronews'ten küstah tweet

Fransa merkezli uluslararası haber televizyonu Euronews'ün Twitter hesabında, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklama aktarılırken, “Davutoğlu CV’sini okuyor. Başbakana ihtiyacı olan ülke var mı?” ifadesi kullanıldı.

Euronews'ten küstah tweet
Fransa merkezli uluslararası haber televizyonu Euronews'ün Twitter hesabında, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklama aktarılırken, “Davutoğlu CV’sini okuyor. Başbakana ihtiyacı olan ülke var mı?” ifadesi kullanıldı.
Başbakan'ın açıklamalarından satır başlarını tweet atarak duyuran Euronews editörü Nezahat Sevim'in tweet'ine cevaben yazılan ifadede, “Davutoğlu CV’sini okuyor. Başbakana ihtiyacı olan ülke var mı?” denildi.

Euronews'ün resmi Twitter hesabından atılan bu tweet daha sonra silindi.

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