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Evlilik dışı ilişkiye kırbaç cezası

Endonezya’da evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan genç kadın, halka açık bir alanda kırbaçlanarak cezalandırıldı. Kan donduran olayda kadın kendinden geçince sedyeye konarak cezasının infaz ediliği alandan uzaklaştırıldı.

Evlilik dışı ilişkiye kırbaç cezası
Şeriat kurallarının geçerli olduğu Endonezya’da bir kadın evlenmeden cinsel birliktelik yaşadığı iddiasıyla öldüresiye kırbaçlandı. Kan donduran olayda kadın kendinden geçince sedyeye konarak cezasının infaz ediliği alandan uzaklaştırıldı.
Genç kadın evlilik dışı ilişki yaşadığı için halka açık alanda kırbaçlandı. Kalabalığın içine kadın gardiyanlar tarafından getirilen kadın hıçkırıklar içinde zorla dizleri üzerine yere oturtuldu. Ardından yüzünde maskesiyle, elleri dahil bütün vücudu tanınmasını engelleyecek şekilde kapalı olan adam elindeki kırbaçla genç kadını defalarca kırbaçladı. Çektiği acıya dayanamadığı noktada fenalaşan kadın sedyeye konarak infaz alanından çıkarıldı. Genç kadın cezasını çektikten sonra tedavi altına alındı. Endonezya’daki dehşet bununla sınırlı kalmadı.

Kadının ardından bir adam yine evlilik dışı birliktelik suçu işlediği gerekçesiyle kırbaçlandı. Olayın daha da acımasız bir örneğinde koltuk değnekleriyle ayakta durabilen bir başka adama da kırbaç cezası uygulandı.

Katı şeriat kanunlarına göre yönetilen Endonezya’da geçtiğimiz ay Sevgililer Günü’nü kutlamak ya da Sevgililer Günü’nü hatırlatacak bir çikolata veya bir benzeri hediye satın alamk yasaklanmıştı. 
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