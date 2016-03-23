Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fransa'da Toulouse Havalimanı, güvenlik nedeniyle boşaltıldı

Fransa’nın güneyindeki bölgenin en önemli havalimanlarından biri olan Toulouse Havalimanı, güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

Fransa'da Toulouse Havalimanı, güvenlik nedeniyle boşaltıldı
Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün yaşanan terör saldırılarında 34 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından bugün, Fransa’nın Toulouse kentindeki havalimanı güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Havalimanında bomba araması yapılıyor.
Fransa'nın güneyindeki en önemli havalimanlarından biri olan Toulouse-Blagnac havalimanında tüm yolcu ve çalışanlar terminal dışına alınırken, uçuşlar geçici bir süre için durduruldu. Havalimanı Türkiye saati ile 12:00’ye kadar hava trafiğine kapatıldı.

Fransız polisi ve özel güvenlik terminalde bomba araması yapıyor. Toulouse-Blagnac Havalimanı’nda aynı zamanda uçak üreticisi Airbus’ın da fabrikaları bulunuyor.

Brüksel'deki patlama Rusya'yı vurdu!
Brüksel'deki patlama Rusya'yı vurdu!
Erdoğan: Türkiye bu zor gününde Belçika'nın yanındadır
Erdoğan: Türkiye bu zor gününde Belçika'nın yanındadır
Brüksel’deki patlamada bir Türk yaralandı
Brüksel’deki patlamada bir Türk yaralandı
İlk an! Herkes bu kareyi konuşuyor
İlk an! Herkes bu kareyi konuşuyor
Brüksel'de dördüncü patlama
Brüksel'de dördüncü patlama
Başbakan Davutoğlu: Saldırıları lanetliyorum
Başbakan Davutoğlu: Saldırıları lanetliyorum
THY pilotu o anları anlattı
THY pilotu o anları anlattı
Volkan Bozkır: Terör dünyayı sarmış durumda
Volkan Bozkır: Terör dünyayı sarmış durumda
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.