Fransa'da Toulouse Havalimanı, güvenlik nedeniyle boşaltıldı

Fransa'nın güneyindeki en önemli havalimanlarından biri olan Toulouse-Blagnac havalimanında tüm yolcu ve çalışanlar terminal dışına alınırken, uçuşlar geçici bir süre için durduruldu. Havalimanı Türkiye saati ile 12:00’ye kadar hava trafiğine kapatıldı.





Fransız polisi ve özel güvenlik terminalde bomba araması yapıyor. Toulouse-Blagnac Havalimanı’nda aynı zamanda uçak üreticisi Airbus’ın da fabrikaları bulunuyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün yaşanan terör saldırılarında 34 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından bugün, Fransa’nın Toulouse kentindeki havalimanı güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Havalimanında bomba araması yapılıyor.