Futbol maçında intihar saldırısı



AFP’ye konuşan bir komiser ise, “Kazanan takıma kupa veriliyordu ve intihar bombacısı kendini patlattı” dedi. Saldırının gerçekleştiği kasabanın yakınlarındaki İskenderiye’deki bir hastane, hayatını kaybedenler olduğunu onaylarken; basındaki sayıların ilk değerlendirmelere dayandığını ve ölü sayısının artabileceğini belirtti. Türkiye saati ile 18.00 civarında gerçekleştirildiği kaydedilien saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AP, Bağdat’ın güneyindeki İskenderiye kenti yakınlarındaki El Asariya kasabasındaki stadyumda gerçekleşen intihar saldırısında en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin de yaralandığını belirtti.