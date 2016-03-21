Gece yandı bugün PKK'lılar nöbete başladı

Ankara'da 13 Mart'ta yaşanan terör saldırısından sadece iki gün sonra kurulan ve İstanbul'da bir bombalamanın emrini verdiği gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan terör örgütünün Belçika'daki liderlerinden Remzi Kartal'ın basın toplantısı düzenlediği PKK çadırı bulunduğu yerden hâlâ kaldırılmış değil.





Üzerindeki terör örgütünü simgeleyen bez parçaları bulunan çadır, Belçika polisi tarafından da korunuyor. En az bir polis aracı gece ve gündüz çadırın hemen yanında bekliyor. Önceki gece bir kısmı yanan çadırda, gece polisin yanı sıra terör örgütü yandaşları da nöbet tutuyor.

Belçika'nın PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine rağmen verdiği çadır izni, Belçika'da yaşayan Türklerin de tepkisini çekiyor. Dün ülkedeki bazı Türkler çadırdaki PKK yandaşlarına tepki gösterdi. Türklerin polisin müdahalesiyle çadırdan uzaklaştırılmalarının ardından terör örgütü yandaşları etkinliklerine devam etti.

Türkiye'nin tepkisi üzerine Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılacağı Türkiye-AB Zirvesi sırasında üzerindeki bez parçaları kaldırılarak boşaltılan çadır, daha sonra yeniden açılmıştı.





Bu durum başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk yetkililerin çok sert tepkisini çekmişti. Erdoğan, "Bunlar dürüst değil, samimi değil. Bunlar ikircikli davranıyorlar. Bugün bayrağı indirmişler, posterleri kaldırmışlar, kimi aldatıyorsunuz. Dürüst olun, samimi olun. Karşınızda aldanacak bir Türkiye yok, bir Türk milleti yok. Bunu biliniz. Bunun adı teröre teslim olmaktır. Bunlar teröre teslim oldular" demişti.

Davutoğlu da, tepkisini zirve sonunda düzenlediği basın toplantısında güçlü şekilde dile getirmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise dün Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders'i arayarak çadırın derhal kaldırılması gerektiğini vurgulamış, Ankara'daki Belçika Büyükelçisi Marc Trentesau da Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Türkiye'nin protestosu iletilmişti.

Ankara'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları da Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'ne siyah çelenk bırakarak, terör örgütüne izni kınamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu'nun, Belçika temasları sırasında, PKK sempatizanlarının çadır açmasına izin veren Belçika hükümetine sert sözlerle yüklendi. "Böyle dost olur mu?" diyen Erdoğan, "dostları çoğaltmaya, düşmanları azaltmaya niyetliyiz ama bilmeyene de haddini bildirmek hakkımızdır" ifadelerini kullandı.